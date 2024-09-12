波特蘭同源會助力社區 9月選民登記活動日程公佈

(本報訊)今年11月的選舉對波特蘭市至關重要，特別是波特蘭市政府的改制以及首次引入的排名選擇投票（Ranked Choice Voting），讓選民有機會以優先順序選擇自己心儀的候選人。目前，參選人數超過了100人，其中包括19位競選市長的候選人，以及12個市議會席位的候選人。選民需為每個市議會選區的三名代表投票，這對市政未來的發展具有重大影響。

為了幫助社區成員、尤其是華人社區更好地參與此次選舉，波特蘭同源會將在9月份舉辦多場選民登記活動，將在多個地點提供選民登記服務及投票信息講解，並使用普通話和粵語協助有需要的選民。

關於本次選舉，波特蘭同源會提示，此次選舉，超過118名候選人將競選波特蘭市的市長及市議會席位，選民需選擇符合自身價值和政策關注點的候選人；排名選擇投票讓您可以根據優先順序進行投票，讓您的選票更具影響力。同源會表示，需要協助了解選票或排名選擇投票系統的選民，可以聯繫 David Sin (電話：503-780-7831)。此外，10月26日下午1:30至4:30，華人服務中心還將舉行免費選票翻譯活動。

同源會提醒，有關選民登記狀態、選中號碼和更多選舉有關信息，可以登錄俄勒岡州MyVote網站https://sos.oregon.gov/voting/Pages/myvote.aspx?lang=zh了解。

波特蘭同源會希望通過這些活動和服務，幫助更多的選民了解選舉過程並行使自己的民主權利，為波特蘭的未來發展貢獻力量。