波特蘭及華州西南部出現神秘氣味 官方調查來源

(2024-10-01 本報綜述)近日，波特蘭及華盛頓州西南部多地出現一股神秘異味，引發多次投訴。官員正在積極尋找這股異味的來源，並已排除火山活動的可能性。

據考利茨縣（Cowlitz County）緊急管理部門的初步報告，異味影響了I-5走廊沿線地區，從南凱爾索（South Kelso）一直延伸到溫哥華（Vancouver）。波特蘭消防與救援部門也接到了多起關於異味的投訴，特別是在週三凌晨2:30至3:00之間，消防隊接到了來自聖約翰社區（St.John’s Neighborhood）到福斯特-鮑威爾社區（Foster-Powell Neighborhood）的8次報告。

在華盛頓州，考利茨縣消防局第5區局長Vic Leatzow表示，該局共收到22起異味相關的報告，其中兩起需要進行醫療評估。Leatzow指出，目前尚不清楚是否有人因氣味而受傷，但異味的具體來源仍在調查中。

這股異味的範圍廣泛，描述各不相同，有人形容它像燒焦的橡膠，有人則說像洋蔥或氨水。Leatzow解釋，正是這些多樣性的描述使得鎖定異味來源變得更加困難。

波特蘭州立大學地質學榮休教授Scott Burns表示，造紙廠可能使用硫酸，這會產生具有刺激性氣味的氣體，另一個可能性是設備故障，如破損的機械洗滌器。

週三下午，考利茨縣消防局和緊急管理部門宣布將從積極回應轉為“調查模式”，並將繼續與華盛頓州環保部門、州應急管理部門及美國環保署合作，尋找異味的具體來源。

居民被建議在異味出現時留在室內，關閉門窗，並在需要醫療幫助時立即撥打911。官方呼籲公眾保持冷靜，並持續關注調查進展。