波特蘭北爆發槍戰 射出超50發子彈 車輛民屋受損 2人受傷

(2024-10-16, 本報綜述)10月14日週一晚間，波特蘭北部Columbia公園附近發生一起嚴重槍擊事件，超過50發子彈被射出，造成一名居民受傷，多處民宅和車輛被流彈擊中。警方已展開調查，尚未公布具體肇事原因。

根據波特蘭警方（Portland Police Bureau, PPB）的通報，槍擊發生在晚間7:30左右，地點位於公園旁北Woolsey大道。警方在現場發現大量彈殼，估計至少有3至5戶住宅被流彈擊中。

目擊者表示，事發時公園內有一個聚會正在進行，但具體衝突原因尚不明確。鄰近居民回憶了當時的驚魂一刻，描述道：「我們正在吃晚餐時聽到了幾聲槍響，隨後就是令人恐懼的30多聲槍聲。我們立刻趴在地上，並爬到房子後方躲避。」另一位居民同樣迅速趴在地上，避免可能飛入窗內的子彈。

此外，當時正在外散步的查爾斯和妻子被迫躲在一棵樹後，聽到了接連響起的40多聲槍響。

警方表示，至少有兩名受害者前往附近醫院求醫，其中一人受槍擊傷，傷勢並無生命危險，另一人因摔倒輕傷。警方已派出增強社區安全小組接手調查，並確認至少50發子彈在事件中被射出。

目前，尚無人被逮捕。PPB強調，這起槍擊事件應為孤立事件，社區沒有持續的安全威脅。