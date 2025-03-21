波特蘭北區風男持AK-47步槍公寓内朝樓下開火 

（本報綜述）波特蘭一名男子去年5月在自家公寓內開槍，AK-47型步槍子彈穿透地板，射入樓下住戶家中，當時一家四口，包括一名2歲幼童與嬰兒，險些遭受槍擊。聯邦法院3月12日對此案作出判決，該名男子保羅·庫爾特·米切爾（Paul Kurt Mitchell），41歲，被判處兩年三個月聯邦監獄刑期。

惡劣前科 累犯仍持槍 法官裁定嚴懲

米切爾因非法持有槍枝被起訴並認罪，美國地區法官艾德里安·尼爾森接受檢察官的建議，判處27個月監禁。聯邦檢察官妮可·博克曼指出，米切爾擁有嚴重的暴力犯罪記錄，曾因企圖謀殺、二級搶劫等罪行服刑，而他本就被禁止擁有槍支，卻仍無視法律持有攻擊型步槍並開火，對社區造成極大威脅。

「這名被告不僅非法持有AK-47型步槍，還使用威力極大的7.62毫米口徑子彈，這類子彈通常用於狩獵大型動物或軍用狙擊步槍，極具殺傷力。」博克曼說。

子彈穿透地板險傷嬰兒 公寓住戶驚魂未定

事件發生於2024年5月12日，波特蘭警方接獲報案，稱北費森登街（N. Fessenden St.）一處公寓二樓傳出槍聲。警方趕到現場時，米切爾從窗戶大聲否認開槍，甚至喊話：「帶上坦克來吧！」拒絕警方進入。

樓下住戶則告訴警方，當時他們正與兩名年幼子女坐在客廳，突然聽到槍響，隨即發現天花板上有兩個彈孔，部分子彈碎片還散落在客廳地毯上。警方隨後發現，兩顆子彈從米切爾的房間地板穿透，射穿樓下住戶天花板，險些釀成悲劇。

經過一小時對峙，米切爾最終向警方投降，警方在他的公寓內起獲一把羅馬尼亞製WASR-10/63半自動步槍及裝有28發7.62毫米子彈的彈匣。

曾犯企圖謀殺仍不悔改 申請撤銷前科未果

調查顯示，米切爾的犯罪歷史可追溯至2002年，當時因二級搶劫罪被判刑；2010年因持槍企圖謀殺，被判處七年半監禁；2018年又因非法持有槍支被定罪。即便如此，米切爾去年6月仍向法院提交請願書，試圖撤銷自己的持槍前科，但法院未予處理。

公設辯護律師邁克爾·班森則為米切爾辯護，聲稱他已深感懊悔，並決心戒除毒癮，希望能獲得較輕的刑期。然而，法官尼爾森強調，米切爾的行為危及無辜家庭，社區安全不容妥協，最終裁定27個月刑期。

目前，米切爾已被收押，並將於3月28日正式宣判刑期。這起案件再次突顯槍枝管制漏洞，以及暴力累犯在社區內造成的安全威脅，當地居民對此表達強烈不滿，要求政府進一步加強槍支管理措施。