波特蘭北區大麻店槍聲四起 2人當場斃命

(2024-10-9 本報綜述)10月4日週四晚間，波特蘭聖約翰區(St. Johns)一間名為La Mota的大麻商店於發生槍擊事件，導致兩人死亡。根據警方消息，事發時間為晚間約9時39分，地點位於North St. Louis Avenue和New York Avenue附近。

警方接到報告後，迅速抵達現場，發現兩人已無生命跡象。目前，死者的身份及官方死因尚未對外公佈。事件的詳細經過仍在調查中，但據警方透露，一名据信與案件有關的人士當時仍留在現場，並積極配合調查。

從La Mota大麻店店內的損壞情況可見，店內玻璃碎片散落一地，展示櫃和後方取貨窗口遭到破壞。值得注意的是，店內張貼了一則告示，表明商店因近期連續發生搶劫案，已於當晚9點關門，而槍擊事件發生在關門後的30分鐘內。

週五上午，一個專業清潔團隊已經抵達現場，負責清理商店內的血跡。住在事發地附近的居民表示，他們在當晚聽到了大約10聲槍響。「我聽到街對面傳來十聲巨響的槍聲，隨後半個小時內都有警笛聲響起。」住在商店附近的Matt說道。他補充說，由於該店現金流量較大，發生這樣的事件他並不感到意外。

另一名住在該區四年的居民David則表示：「隨機暴力事件會在這座城市不時發生，這是無法避免的。如果你選擇住在這裡，就得接受這一點。」

目前，波特蘭警方兇殺組已經展開調查，並呼籲知情者提供線索。任何有相關信息的人可聯繫警方偵探Brent Christensen，電子郵件為 *protected email* ，或偵探J.D. McGuire，電子郵件為 *protected email* ，並提供案件編號24-253852。

此事件再次引發了當地居民對安全問題的關注。隨著槍擊案件在波特蘭不斷上升，居民們表示，如何應對隨機暴力已成為不得不面對的現實。