波特蘭動物血庫呼籲貓狗寵物捐血

(本報綜述)近40年來，位於波特蘭的DoveLewis獸醫急診和專科醫院一直在運營一個為貓狗提供輸血的血庫。據該血庫的協調員Kelsey Reinauer介紹，這是俄勒岡州乃至整個西海岸最大的動物血庫設施。去年，DoveLewis在院內進行了近500次輸血，並向遠至田納西州和佛羅里達州的醫院運送了200多個單位的血液產品。

與人類的血液捐獻一樣，寵物血液的需求往往大於供應，招募新的捐獻者成為一大挑戰。為了應對這一問題，DoveLewis正在努力壯大「超級英雄」捐獻者。據報導，寵物主人們定期帶他們的貓狗到醫院進行血液捐獻，並可以獲得免費的零食和玩具作為激勵。此外，寵物還會收到帶有它們照片和興趣的個性化卡片。

在最近的一次訪談中，DoveLewis的志工討論了這個血液捐獻項目。一直名為Kasha的狗狗每年捐獻四次血液，而統一主人的另一隻狗Kiev今年早些時候剛剛從該獻血項目中退役。

該動物血站強調，血液捐獻不僅能拯救其他動物的生命，也為捐獻者帶來了健康檢查和照顧的福利。她呼籲更多的寵物主人加入到這個意義重大的項目中來，讓更多的「超級英雄」幫助拯救生命。

對於有興趣參與的寵物主人，DoveLewis提供了詳細的捐獻資訊和捐獻流程指導。捐獻不僅是一種善舉，也為寵物主人和寵物們帶來了無價的回憶和成就感。