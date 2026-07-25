波特蘭創下千人騎行世界紀錄

（本報綜述）波特蘭又創下新的世界紀錄！7月19日上午，超過1000名騎士齊聚市中心，成功打破「全球最大規模電動自行車集體騎行」的金氏世界紀錄，為波特蘭再添一項國際榮譽。

主辦單位波特蘭交通局表示，當天共有1060名騎士完成認證，不僅刷新紀錄，更一舉超越西雅圖先前保持的405人紀錄，足足多出兩倍以上。

這場活動同時也是波特蘭共享單車系統BIKETOWN成立10周年的慶祝活動。從清晨開始，大批民眾便聚集在湯姆·麥考爾濱水公園（Tom McCall）附近排隊，車隊一度綿延約11個街區，不少人還特地穿上超人、神力女超人等造型服裝參與盛會。

在金氏世界紀錄官方人員監督下，參與者從Salmon街噴泉公園出發，沿著河岸騎行約兩英里，途中經過霍桑橋（Hawthorne）和蒂利庫姆橋（Tilikum Crossing），最後返回起點。

波特蘭交通局發言人迪倫·里維拉表示，由於參加人數遠超預期，工作人員必須逐一掃描QR碼、清點車輛和參與者，才能完成最終認證。

許多騎士表示，能夠在自己的城市參與打破世界紀錄，是一次難得的經歷。一名來自丹佛的民眾南希·貝爾更特地搭乘女兒的電動自行車前來參加。

波特蘭近年大力推廣自行車文化。交通局數據顯示，自2016年成立以來，BIKETOWN累計騎行次數已超過390萬次。在2025年的自行車調查中，電動自行車已占全市自行車出行量的24%，成為越來越多居民通勤、購物和接送孩子的重要交通工具。

活動結束後，不少民眾直接前往市中心參加波特蘭驕傲節遊行。主辦方還特別向前1000名參與者免費贈送驕傲節門票，讓這場破紀錄活動變成了一場全城嘉年華。