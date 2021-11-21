波特蘭再因暴動再上全國頭新聞



（本報綜述）一如所料，波特蘭市中心昨晚爆發暴亂，使被譽為”暴動之都”的波特蘭市再度成為全國頭條新聞。

一群抗議裡滕豪斯 (Kyle Rittenhouse) 無罪釋放的左翼份子，週五晚上在市中心聚集，因為損壞了財產並向警方丟石頭，警方宣佈該個集會是一場暴動。

本市的非裔女市議員哈迪斯蒂 (Jo Ann Hardesty) 在24小時內發表了兩項聲明。 首先譴責裡滕豪 在威斯康星州基諾沙的騷亂中殺害兩人的謀殺指控被無罪釋放。 第二是譴責有示威者襲擊本地2號電視台工作人員導致攝像機被損壞。

今次參予暴亂的約有150 名左翼分子，他們聚集在麥魯瑪縣司法中心外，向司法中心投擲雞蛋並與防暴警察發生衝突。

按照波特蘭的標準，這算是一次小規模的抗議活動，因為有示威者打破商戶的玻璃窗戶，警方才驅散人群。

本地有媒體指，哈迪斯蒂的兩項聲明正好道出了波特蘭市的慣常模式：每有令全國憤怒的消息傳出後，就會有小部分主張廢除警察的人士走出來進行破壞。

他們也指出，波特蘭對這則新聞反應較其他城市強烈，可能是本市是全國少數幾個在街頭政治暴力事件中有參予者死亡的城市之一。

19日晚上7點半，一班身穿黑衣企圖掩蓋身份的人，向司法中心噴漆，並大叫裡滕豪斯有罪！裡滕豪斯是一名恐怖分子！

示威者一度聚集在通往大樓內羈留中心的閘口前，當閘口打開時，示威者企圖阻止其關上。有執法者出來叫示威者離開，但示威者向執法人員投擲尿液、酒瓶、水瓶和電池等。

由於示威者行為暴力以及有進入大樓的風險，波特蘭警方在晚上 9 點左右宣布這是一場動亂。但示威者未有理會，繼續阻止閘門關閉。 為了使示威者離開，警方曾一度向示威者迅速推進，在成功關上閘門後，所有警員撤退入大樓內。

在同一時間，另一批示威者在二街進行破壞，打破窗戶，和到處塗鴉，一輛警車的玻璃窗被打破，也有人在街上縱火。

據報導，全國因裡滕豪斯事件引起的示威中，只有波特蘭的被定性為暴亂。