波特蘭再「破紀錄」:警方一天內查獲毒品超百磅！

(本報綜述)波特蘭警方於8月8日星期四創下歷史紀錄，在一天內查獲了超過100磅的毒品，這是該部門有史以來最大規模的單日毒品查獲行動。

這次行動中，警方沒收了90磅的甲基安非他命(俗稱「冰毒」)、11磅的芬太尼和3.8磅的海洛因。據波特蘭警察局透露，這次毒品查獲發生在波特蘭地區的I-5高速公路上的攔截行動中。

這起案件仍在調查中，因為性質敏感，警方暫時未公開更多詳情。據了解，這次行動由PPB毒品和有組織犯罪部門聯合重點販毒區攔截任務組共同執行，該部門發現大量非法毒品正通過I-5高速公路走廊進入波特蘭。

這次行動中，波特蘭警局的緝毒犬Stitch也立下了汗馬功勞。在當天的緝毒行動過程中，Stitch發現並協助警方查獲了這批價值約200萬美元的毒品。

重大販毒區攔截小組是一個跨司法轄區的緝毒任務小組，透過情報驅動的方式，聯合多機構合作，打擊並摧毀本地、跨州和國際販毒組織。該小組由波特蘭警察局、國土安全調查局、俄勒岡州警察局、美國國稅局、美國郵政檢查局、Amtrak鐵路警察和俄勒岡國家警衛隊反毒品任務組成員組成。

波特蘭警方表示，這起大規模毒品查獲行動創下了該部門的歷史新高。據調查，這批毒品透過I-5高速公路走廊以車輛為媒介進入波特蘭。警方表示，隨著案件的深入調查，更多的細節將在未來公佈。