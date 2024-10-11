波特蘭公立學校考慮全區實施手機禁令

(2024-10-9 本報綜述)波特蘭公立學校(PPS)董事會10月7日週一晚間召開會議，討論在校園內禁止使用手機的相關政策。是否應在全區範圍內實施手機禁令成為此次會議的焦點話題。

目前，各學校的手機使用政策並不統一。有些學校，如Grant高中、Cleveland高中和Beaumont中學，已經實行了全天禁止使用手機的規定，學生在上學期間需將手機鎖在手機袋中，直至放學方可取出。而其他學校，如Benson高中，則只是在課堂內禁止使用手機，但允許學生在走廊和午餐時間使用。

然而，一些教師向董事會反映，僅禁止課堂內使用手機並不足夠。一位來自Benson高中的老師在信中表示：「在課堂上的情況大致還好，但課堂外的情況卻大不相同。學生們經常在走廊裡玩手機，有的還拿著廁所通行證跑到走廊上去玩。禁止手機的政策幾乎無法徹底執行。」

該次會議討論的另一個重點是如何公平有效地執行手機政策。董事會表示，他們希望能制定一項對所有學校都公平的政策。然而，有些董事會成員指出，並非所有學校都能負擔得起像手機鎖袋這樣的鎖定設備，因此在實施細節上還需要進一步研究。

儘管此次會議並未通過具體的政策改變，但多數董事會成員表達了對全校日禁止手機的支持。董事會成員帕蒂·沙利文表示：「我們需要勇敢。我們知道老師們的意見，我們應該堅持立場，在學校不允許使用手機。」

此次會議的討論預示著未來可能會對學生手機使用政策進行更嚴格的規範，波特蘭公立學校可能朝向更一致且全面的手機禁令邁進。