波特蘭公立學校決定推遲備受爭議的校區重劃

（本報綜述）波特蘭公立學區的重劃校區計劃兩度推遲，最主要是決定東南區內眾多初中生應該到那家學校，再加上兩個中文融入班課程的編排，校區被指 在與家長溝通方面做得不夠，更被指有分化種族之嫌。 原定在今年春季作出決定，校區終宣布將決定推遲到2022年初。

校區早在兩年多前已有重劃校區的計劃，目的就是要平衡撥款、平衡收生，改善某些學校的擠擁問題，藉此改善一直存在的教育不平等問題。 在整個過程中，Mr. Tabor 初中和Harrison Park 兩所學校似乎成為了爭議的中心。 附有中文課程的Harrison Park 將由K-8學校變為一所初中學校，那由K（幼兒園）到5年級學生應派到那家學校？ 區內那些初中生應到Mt. Tabor 或Harrison Park 又或是新落成的Kellogg 都是家長們一直在討論的焦點。

家長們紛紛表示，波特蘭公立學校在重劃校區的計劃中，要在極短的時間內改變太多。 所以學區官員說，他們需要更多的時間向學區內有學齡兒童的家庭進行調查，取得更多資料才能決定。

在下學年原維持有K-8年級的Creston學校，該校的家長表示在整個因Kellogg初中重開而要重劃校區的過程中，他們似乎未被關注，也沒有被徵詢意見。 家長表示，在這情況下，他們的孩子要被迫留原來規模細小的學校，這將錯過了Kellogg新校所提供更多樣的選修科。 就此，波特蘭校董會在一月時就已投票通過將Creston改為一家小學，即5-8年級學生將轉到Kellogg新校。

有了上述這一決定，學校領袖就要將Harrison Park 和Mt. Tabor 的學生分配和定出界線的時間表退遲。 校董會主席艾力德·洛里（Eilidh Lowery）表示，他們希望想出有效將訊息傳開的方法，以致沒有人感到被忽略。

區內其它學校的家長們也譴責了學區沒有通知和接觸過他們。

學區曾向受計劃影響範圍內的超過300個家庭發問券調查，結果顯示只有三分之一人知道有這事情。 學區也舉辦了數場討論，在出席的900多名家長中，有三分之二是白人家長，但最受影響的亞裔和拉丁裔家長卻未見踴躍出席。

Harrison Park 只有21%是白人學生，而Lent 學校亦只有23%是白人學生，校董會成員和地區領導人均希望能收集到更多來自黑人、原住民和有色人種（BIPOC）學生家長的意見 。

（本報綜述）波特蘭公立學區的重劃校區計劃兩度推遲，最主要是決定東南區內眾多初中生應該到那家學校，再加上兩個中文融入班課程的編排，校區被指 在與家長溝通方面做得不夠，更被指有分化種族之嫌。 原定在今年春季作出決定，校區終宣布將決定推遲到2022年初。

校區早在兩年多前已有重劃校區的計劃，目的就是要平衡撥款、平衡收生，改善某些學校的擠擁問題，藉此改善一直存在的教育不平等問題。 在整個過程中，Mr. Tabor 初中和Harrison Park 兩所學校似乎成為了爭議的中心。 附有中文課程的Harrison Park 將由K-8學校變為一所初中學校，那由K（幼兒園）到5年級學生應派到那家學校？ 區內那些初中生應到Mt. Tabor 或Harrison Park 又或是新落成的Kellogg 都是家長們一直在討論的焦點。

家長們紛紛表示，波特蘭公立學校在重劃校區的計劃中，要在極短的時間內改變太多。 所以學區官員說，他們需要更多的時間向學區內有學齡兒童的家庭進行調查，取得更多資料才能決定。

在下學年原維持有K-8年級的Creston學校，該校的家長表示在整個因Kellogg初中重開而要重劃校區的過程中，他們似乎未被關注，也沒有被徵詢意見。 家長表示，在這情況下，他們的孩子要被迫留原來規模細小的學校，這將錯過了Kellogg新校所提供更多樣的選修科。 就此，波特蘭校董會在一月時就已投票通過將Creston改為一家小學，即5-8年級學生將轉到Kellogg新校。

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有了上述這一決定，學校領袖就要將Harrison Park 和Mt. Tabor 的學生分配和定出界線的時間表退遲。 校董會主席艾力德·洛里（Eilidh Lowery）表示，他們希望想出有效將訊息傳開的方法，以致沒有人感到被忽略。

區內其它學校的家長們也譴責了學區沒有通知和接觸過他們。

學區曾向受計劃影響範圍內的超過300個家庭發問券調查，結果顯示只有三分之一人知道有這事情。 學區也舉辦了數場討論，在出席的900多名家長中，有三分之二是白人家長，但最受影響的亞裔和拉丁裔家長卻未見踴躍出席。

Harrison Park 只有21%是白人學生，而Lent 學校亦只有23%是白人學生，校董會成員和地區領導人均希望能收集到更多來自黑人、原住民和有色人種（BIPOC）學生家長的意見 。

這次波特蘭公立學校必須要調整東南學校的校區分界線，主要原因是位於Powell 街的Kellogg 初中新校舍重開，需要分流學生到這所新校。 而今次校區重劃其中一個目的是要完全取代K-8模式的學校，因為事實證明，這教學的模式學生難有好素質的教育，而最受影響的主要是有色人種的學生。

基本上，規模較大的學校可以提供更多樣的課程，包括更多語言課程，更多藝術和音樂課程等。

運營副總監克萊爾·赫茲（Claire Hertz）向校董會表示，隨著入學人數增加，學校的教職員亦需重新分配，透過這平衡分配，學校的BIPOC學生也會更公平地獲得應有的教育 水平。

在一月份的校董會中，因有校董要求將某些學校變成指定雙語課程學校的決定延遲，學區官員也將重劃校區的決定推遲。 建議中Harrison Park初中將有中文融入課程，而Lent初中則是西班牙語融入課程的指定學校。 但這建議被家長批評有種族分化，阻礙學生融入主流之嫌。

校董會因有兩名成員決定不再連任，所以有兩位新成員將由五月的選舉中產生，未來的決定也就要看新成員了。