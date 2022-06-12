波特蘭公立學校將採用新的教學課程和教學框架



俄勒岡州最大的學區即將在區內所有學校採用全新的教學課程和教學框架。學區官員表示，目前波特蘭學區所採用的課程已有幾十年了，學區極需要有新改動來配合時代的轉變，以及縮小學術差距。但一直未有足夠的資金，隨著2020年公投通過的債券法案後，得到5300 萬元資金，用在專門用於推動新課程。

波特蘭公立學校 (PPS) 官員表示，目前學區所採用的課程，對學生來說是劃一的。其實學區一早就需要有新的課程。

PPS 的研究、評估和問責制負責人亞當斯博士指出，數據表明，不同種族群體之間的學生表現存在持續的差距，而這些差距是不可接受的。

亞當斯說，學區正在採取三管齊下的方法來實現所有學生有公平的教育的目標，這包括採用全新的教學課程、新的教師教學框架，並確保教師得到這兩方面的培訓。

波特蘭公立學校的學生成功項目經理瑪麗維納稱，學區正按計劃，如期在2022-2023學年開始，在各級別推行全新的，與文化相關的英語、語言藝術和數學課程。並在接下來的三年中，無論學生住在哪一區，所有學生都將獲得相同高質量的核心課程。

有教師已選擇在今夏開始接受培訓，學區領導表示，在學年期間，他們會將這個訓練課程加入平時的專業訓練中。

據PPS表示，新的課程會讓有色人種學生看到自己更有代表性，強調包容性。在教學方面，老師站在前面的方式將越來越少，更注重給予學生有更多的機會在學術上互相切蹉。

學校官員表示，全新的教學框架和課程將會在整個學區推行。在此之前，教師經常要設計自己的課程，因而導致教室或學校不同而課程也有不同。

區領導表示，在過去的幾個月裡，有 100 多名教師、學校領導、社區合作夥伴、行政人員和學生參與提供反饋。他們說，材料經過現場測試和評估，不僅針對學術標準，還針對偏見和文化相關性。