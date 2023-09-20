(本報綜述)目前，波特蘭公立學區和比弗頓等學區現在開始遵循俄勒岡州衛生局的新冠指南，而不是美國疾病管制與預防中心。州衛生局的指南允許無症狀的新冠患者去學校上課，這與疾管中心的建議不同。疾管中心通常建議新冠患者在確診後至少隔離五天，然後再返回學校或社區。然而，根據州衛生局的指南，學生可以在測試呈陽性但沒有新冠症狀的情況下繼續上課。

波特蘭公立學區：無症狀新冠感染者可以去上學

(本報綜述)目前，波特蘭公立學區和比弗頓等學區現在開始遵循俄勒岡州衛生局的新冠指南，而不是美國疾病管制與預防中心。 州衛生局的指南允許無症狀的新冠患者去學校上課，這與疾管中心的建議不同。 疾管中心通常建議新冠患者在確診後至少隔離五天，然後再返回學校或社區。 然而，根據州衛生局的指南，學生可以在測試呈陽性但沒有新冠症狀的情況下繼續上課。

這一政策引起了家長和教師的擔憂。 「孩子們只會將病毒傳播給整個班級，」有兩名波特蘭公立學校小學生的母親勞拉·默滕斯說。 她表示，她兒子的一年級班級已經爆發了一次新冠，有15名孩子被傳染，還迅速擴散到了他們的家人中。 「基本上根據這項政策，波特蘭公立學區幾乎每個孩子都會感染新冠，」默滕斯說。

除了家長意外，教師也表達了擔憂。 」許多空氣淨化器在教室中無法正常運作，」 波特蘭公立學校的代課教師里莫娜·埃斯卡約補充說。

根據CDC的報告，從2022年1月到2023年6月，有一半因新冠死亡的兒童沒有基礎疾病，近25%的新冠重症兒童也沒有基礎疾病。

家長指出，波特蘭公立學區去年是遵循疾管中心的政策的。 根據原來的政策，新冠陽性後，需要在家隔離五天，然後在第6到第10天佩戴口罩回校，可能很多家長還以為學區仍在執行這一政策，但事實並非如此。

學區表示，每所學校都有針對新冠爆發的應對計劃，所有的學區政策都遵循州衛生局的指導，一名發言人表示，學區還將報告任何不尋常的疾病集群，如新冠。 但仍有家長擔心並未採取足夠的措施。 」孩子一遍又一遍地被重新感染，一想到就覺得可怕，」 家長說。

這一政策引起了家長和教師的擔憂。「孩子們只會將病毒傳播給整個班級，」有兩名波特蘭公立學校小學生的母親勞拉·默滕斯說。她表示，她兒子的一年級班級已經爆發了一次新冠，有15名孩子被傳染，還迅速擴散到了他們的家人中。「基本上根據這項政策，波特蘭公立學區幾乎每個孩子都會感染新冠，」默滕斯說。

除了家長意外，教師也表達了擔憂。」許多空氣淨化器在教室中無法正常運作，」波特蘭公立學校的代課教師里莫娜·埃斯卡約補充說。

根據CDC的報告，從2022年1月到2023年6月，有一半因新冠死亡的兒童沒有基礎疾病，近25%的新冠重症兒童也沒有基礎疾病。

家長指出，波特蘭公立學區去年是遵循疾管中心的政策的。根據原來的政策，新冠陽性後，需要在家隔離五天，然後在第6到第10天佩戴口罩回校，可能很多家長還以為學區仍在執行這一政策，但事實並非如此。

學區表示，每所學校都有針對新冠爆發的應對計劃，所有的學區政策都遵循州衛生局的指導，一名發言人表示，學區還將報告任何不尋常的疾病集群，如新冠。但仍有家長擔心並未採取足夠的措施。」孩子一遍又一遍地被重新感染，一想到就覺得可怕，」家長說。