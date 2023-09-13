波特蘭公立學區：學校或因教師罷工而關閉

（綜合報導）據波特蘭公立學校學區(PPS)官網信息，該學區所轄公立學校未來可能會因為教師罷工而被迫關閉。

目前，學區和教師協會(PAT)已經分別在8月31日和9月7日進行了兩次調解會議，還計劃在9月15日進行一次調解會議。如果在9月內談判沒有達成協議，教師工會可能會宣布談判陷入僵局。在此之後的七天內，雙方將向對方提供最佳和最終的條件或建議，隨後將進入為期30天的冷靜期，這期間內不能進行罷工。冷靜期結束後，教師工會可以提前十天宣布罷工，這意味著第一次可能發生的罷工和隨之導致的學校關閉可能會在10月23日星期一發生。

波特蘭教師協會的主要談判立場如下：

薪酬方面，三年內要求薪酬分別增加8.5%、7%和6%；紀律處罰方面，在特定違規情況下，學生必須接受至少為期5天的停課，而且他們不允許進入教室上課；教育質量方面，要求增加一天的教師備課時間，同時要求減少一天的教學時間；班級規模方面，要求設定固定的班級規模上限，每班最多25名學生；住房方面要求學區將空置建築物改建為住房，並繼續為無家可歸的學生提供支持。

如果教師罷工，波特蘭公立學校將別無選擇，只能關閉學校。這意味著屆時將暫停面對面授課或在線教育。這可能會給各個家庭帶來重大壓力，尤其是那些有小學年齡孩子的家庭。

另外根據9月13日最新消息，代表1,350名學校職工的波特蘭學校專業職工聯合會(PFSP)已與學區達成了意向協議。協議覆蓋群體將包括輔助教育員、校園安全助理、治療干預教練和手語翻譯等職位，但不包括教師。根據該工會的說法，這份新的三年合同將員工的最低工資提高到每小時20美元，且98%的談判單位成員的工資將高於此水平。此外，長期職工也會在他們在職的第二年和第三年分別獲得一筆500美元的獎金。