波特蘭公立學區：假期補課學生可以缺席

(本報綜述)根據波特蘭公立學校（PPS）的消息，12月份任何缺席假期補課的學生，都將被視為有正當理由的缺席，且不會收到任何紀律處分。

PPS確認將縮短冬季假期，以為學生補上因教師罷工而錯過的11個上學日。原定於12月18日至1月1日的冬季假期現已改為12月23日至1月1日，而12月18日至22日則改為上學日。一些家長和學生對縮短的假期感到不滿，認為這一決定打亂了他們的假期計劃。

在上週三發送給家長的一封電子郵件中，學區詳細說明了在該時段內處理任何學生缺席的辦法。

在週三晚間發送給學區內家庭的一封消息中，學區副校長謝莉·普羅克特承認在寒假期間增加學校日不是一個很好的解決方案，但她表示這是目前最好的選擇。她表示：「我們知道很多家庭已經安排好了假期計劃，可能無法取消，我們也衷心希望有其他選擇來彌補失去的完整教學時間。」

「任何缺席都將被允許。不過，如果您的孩子要缺席，我們要求您提前通過ParentVue應用程序提交報告,」普羅克特解釋說。

學生缺席率居高不下，是當前整個俄勒岡基礎教育系統的長期問題。最近的一份州報告發現，該州有38％的學生因缺席超過學年學習時長的10％而被視為「習慣性缺席」。

冬季假期之後，學區還有六天的教學時間需要補課。學區已安排1月26日、2月19日、4月8日以及6月12日、13日和14日作為補課日。