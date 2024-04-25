波特蘭公立學區面臨3千萬赤字 計畫裁員教師90人

(本報綜述)4月22日週一，波特蘭公立學區（PPS）日前公佈了2024-25學年的預算提案，計劃裁減約90個與學校常規教學活動有關的職位，包括持證教師、 輔導員和部分教育支持人員，以應對預計3000萬美元的預算赤字。

PPS代理教務長桑迪·哈斯克（Sandy Husk）在新聞發布會上表示，裁員措施將涉及從高級管理人員到基層服務人員的全面範圍，盡量減少對學生的直接影響。

預算提案顯示，裁員將主要集中在學校常規教學人員中，同時也將影響非持證教學人員，包括教育助理、秘書、文職人員、校園維護人員和運輸人員等。不過，PPS也計劃在特殊教育需求方面增加約59個全職持牌特殊教育教師職位，同時減少約30個非教師人員職位。

據哈斯克透露，在所有裁員計劃職位中(90個持證教師的崗位也包括在其中)，約有110個職位是由中央辦公室支付工資，其中40%的計劃裁撤崗位已經處於空缺狀態，這是因為自2023年11月開始，PPS就實施了空缺崗位凍結措施。

預算提案還指出，PPS全職員工總數將從本學年的約6,246人減少到明年的5,995人，淨減少約251個職位。

這項裁員計劃的提出引發了社區廣泛關注，許多家長和教育工作者對於裁員可能帶來的影響表達了擔憂和關切。