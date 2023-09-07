波特蘭公立學區:禁止給學生打零分

（本報綜述）波特蘭公立學區正在試用新的“公平”評分政策。其中一最為引起爭議的是，禁止教師給學生打零分，即使學生抄襲、作弊或不完成作業也不不例外。

這一新政策的出台，是為了讓學生有機會展示他們學到的知識和學習能力，而不是基於課業完成情況或行為來採取懲罰性措施。這一新的評分政策最早是在新冠大流行期間開始試行的。當時，波特蘭公立學校面臨著在線學習等新挑戰，而學校和教師們不得不尋找適應這一新現實的方法。因此，學區決定實驗新的評分政策，旨在解決在多元化學習環境下如何維持學術嚴謹與公平之間的平衡問題。

在這個新系統下，教師將不再被允許給學生打零分，即使在作弊或遲交作業的情況下也是如此。“我們需要組織和整合我們的努力，以更一致地支持學生和家庭，實現公平評分的更好實踐，”學區在其發布的文件中寫道。新政策將傳統的0-100分評分制度替換為0-4分制度，學區聲稱這將是更公平的評分實踐。然而，需要注意的是，新政策並不鼓勵作弊、剽竊或破壞行為；這些行為仍將被視為學術不端行為，並受到紀律處分。

這一新的評分政策將在2025年全面實施，波特蘭學區內的一些學校已經開始試行。部分學校反饋，學生的動力增加了，參與度也提高了。雖然支持者認為這些變化對於創建包容性的學習環境至關重要，但批評者認為，這一打分制度降低了學術嚴謹性，取消了了對學生的行為、參與度和努力程度等非學術因素的評分，可能會強化學生作弊、不完成作業等負面行為，甚至最終影響到學生的全面發展。