波特蘭公立學區因資金短缺或提前放假

（本報綜述）波特蘭公立學區（PPS）因出現嚴重財政缺口，學生今年可能提前放暑假。學區目前正與教師工會協商削減工作日，以彌補約1400萬美元的年度預算缺口。

據學區與教師工會透露，校方已提出讓教師在本學年結束前接受最多4天無薪停工的方案。如果最終採取這一做法，部分教學日可能被取消，學生的上課天數將隨之減少。

目前學區與波特蘭教師協會仍在談判具體安排。由於本學年已接近尾聲，如果削減四天課程，學校可能會將學年結束日期從原定的6月9日提前至6月3日。

教師協會主席表示，工會目前談判的重點是避免裁員。她指出，如果不採取臨時措施，可能有超過200名教師面臨失業風險。

學區方面表示，這筆1400萬美元的預算缺口比2月底公布的數字又增加了約400萬美元。財務長莫里森指出，赤字主要由多項因素造成。

其中包括部分離職與退休職位帶來的薪資節省低於預期、學區面臨多起聯邦訴訟帶來的法律成本，以及多所學校的突發維修支出，例如克里夫蘭高中（Cleveland）蒸汽管道漏氣、Sabin小學破裂水管、Rigler小學污水管破裂等。

此外，由於商業房地產稅收低於預期，學區地方營運稅收入也比預測少了約500萬美元，進一步加劇財政壓力。

學區發言人表示，目前仍在與教師工會持續談判，預計將在下週公布更明確的安排。

值得注意的是，本學年出現的1400萬美元赤字，與學區計劃在2026至2027學年削減約5000萬美元支出的長期財政調整屬於不同問題。教師工會呼籲州政府動用教育穩定基金協助學校度過危機，但州長柯泰克（Tina Kotek）此前表示，目前沒有額外撥款的計劃。