波特蘭公務員年薪大公開！中位數8.9萬 42%的員工年入超10萬

（本報綜述）波特蘭市政府最新薪資資料出爐，2024-2025財政年度近一萬名市府員工的薪資狀況公佈。數據顯示，波特蘭公務員年薪中位數為89459美元，約42%的員工年收入超過10萬美元，引發外界對市府人事成本與薪資結構的高度關注。

根據《俄勒岡人報》整理的市府資料，波特蘭市在截至2025年6月30日的上一個財政年度，總計支出約8億3050萬美元用於支付市府員工薪資，較前一年度增加約5.4%，雖為近年最低增幅，但整體薪資總額仍持續上升。與三年前相比，市府整體薪資支出已累計成長約26%。

市府員工人數約為9900人，包含全職、兼職及季節性人員。相關數據為員工在該財政年度實際領取的報酬總額，並非單一職位的固定年薪，部分員工因中途到職、升遷或加薪，收入會有所差異。

在高薪族群中，警察與消防人員依然占據主導地位。年收入超過25萬美元的82名市府員工中，有69人來自波特蘭警察局或消防與救援局。消防隊長艾瑞克·佩德森以405750美元成為全市收入最高的市府員工，其基本薪資約14萬美元，其餘多來自加班費、額外津貼及休假兌現。

整體來看，警察與消防人員約占市府編制人數的27%，卻領取了約34%的薪資總額。去年全市加班費支出約5040萬美元，其中約81%來自警察與消防部門。市府官員指出，長期人力不足是加班費居高不下的主因。

除了警察與消防人員，非警消體系中僅有一名市府員工年收入突破30萬美元，即於去年退休的市檢察官辦公室資深副檢察官約翰·莫迪，其退休相關補發款項推高了年度總收入。

市府發言人表示，自2022財政年度以來，市府員工總數增加近1000人，員工平均基本薪資也從66801美元提高至74587美元，增幅約11%，大致與同期通膨率相當。

分析指出，雖然波特蘭市公務員薪資成長速度已有放緩，但高比例的六位數收入族群與警消部門加班費問題，仍是市府財政結構中最受關注的焦點之一。