波特蘭免費冷氣機開放申請！

（本報綜述）隨著天氣日漸熱起來，波特蘭市政府提醒市民：現在正是申請免費冷氣機的最佳時機。隨著高溫季節即將來臨，「清涼波特蘭」（Cooling Portland）計劃再次啟動，專為低收入與高風險群體免費提供高效便攜式冷暖機。

該計劃由非營利組織「Earth Advantage」負責執行，對象為年收入不超過當地中位數60%（約53,000美元/人）的波特蘭居民。項目經理莫莉·哈特菲爾德表示，由於申請人數眾多，建議市民在天氣變熱前就儘早申請，以增加獲配機會。「我們建議大家在熱浪來之前申請，這樣我們能更快地處理名單，也能更有效率地安裝冷氣，」她說。

目前候補名單約有500至1,000人，夏季高峰期更可能超過此數。安裝優先順序將根據以下風險因素排序：1.年齡超過60歲；2.有會因高溫惡化的健康問題；3.獨居人士。

申請方式如下：

電話申請：撥打311，接通社區協力機構協助填寫申請。

線上申請：搜索「Cooling Portland 」找到線上申請入口。

居住在特定社會住宅者：可直接聯繫您的房屋管理機構。

此外，若您擁有CareOregon、Kaiser、Legacy、OHSU Health、Providence等醫療保險，也可能透過醫療機構申請冷氣設備。

冷氣可能會增加電費開支，符合條件的家庭可申請水電與燃氣費折扣：

PGE：每月電費可減免15%至60%；申請： portlandgeneral.com/pgediscount 。

Pacific Power：最多可減免40%；詳情：1-888-221-7070。

NW Natural 天然氣：折扣最高達40%；撥打800-422-4012。

波特蘭水務局：提供水費、污水與雨水費用援助；詳洽503-823-7770。

如有任何疑問，可電郵至： *protected email* 。

隨著氣候變遷與熱浪頻繁，這項免費冷氣補助計劃對於許多高風險居民來說，不只是舒適問題，更是關乎生命安全的重要保障。若您或親友符合條件，請盡快申請。