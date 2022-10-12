波特蘭優樂藝術團舉行團會重啓歌唱活動

（本報記者王星報道）美聲、民族和通俗的歌聲與戲曲唱腔，此起彼伏，在大客廳的空間里迴蕩……10月9日，波特蘭優樂藝術團舉行了疫情以來首次團會活動。

久違的相聚，讓十多位優樂藝術團歌唱愛好者們，放開歌喉，唱出留在心中許久的歌聲。兩年多的「暫停」，歌唱是此刻情感表達的最好方式。大家用歌聲來抒發重聚的歡樂，迎接藝術團回歸常態化的新一頁。

「大流行趨緩，藝術團將重新開啓定期歌唱活動的模式，延續已有的成功經驗和做法，繼續發揮藝術團獨特風格，為社區帶去更多富有藝術感染力的歌聲。」團長曹志平爽快的介紹說。

優樂藝術團創立於2018年，是波特蘭一支以合唱形式為主的藝術團體。成立之後，藝術團在團隊和歌唱兩方面作了許多有益的嘗試。注重團隊建設，廣攬人才，在本地吸納了不少歌唱愛好者，四方輻輳，並完善組織架構，形成富有凝聚力的演唱團隊；在歌唱方面，側重各種演唱技法的訓練和提高。定期組織歌唱集訓和排練；發揮團員不同演唱特長，兼顧美聲、民族和流行及戲曲等多種唱法，發展與提高多種演唱形式和技巧。

在曲目安排上，藝術團以喜聞樂見的中外歌曲為主，同時，有意識地選擇西方巴洛克等經典歌曲，從合唱源頭入手，吸取和把握經典合唱的技巧，提高對旋律、節奏、和聲以及力度等專業的綜合運用，力求在實力上下功夫，扎扎實實，不搞花架子，使藝術團的總體演唱水平有了很大提高。近年來，藝術團活躍於社區各個舞台，以多種演唱方法和形式出演，受到觀眾歡迎。

團會當天，團員們對活動作了精心安排，大家在團長帶領下，先後在「四季飄香」和歌唱地點相聚，共同舉杯，並以最美的歌聲，來迎接藝術團的明天。