波特蘭住房補助金告罄 租房券停發

（本報綜述）波特蘭主要公共住房機構「Home Forward」宣布，因資金不足，已暫停向新家庭發放「住房選擇券」（Housing Choice Vouchers），這一決定將影響部分即將獲得補助的低收入家庭。

「Home Forward」首席營運官戴維透過電子郵件證實，目前暫停處理新的住房券申請。該計劃原本由聯邦住房與城市發展部（HUD）資助，為低收入居民承擔部分房租。然而HUD近期通知，無法再依原有水準繼續提供資金支持。

戴維表示，雖然HUD在資金短缺情況下仍能撥付「臨時補助」，但在資金未到位前，組織無法繼續核發住房券。他指出，國會今年春天雖通過「凍結撥款」，但全美租金和公用事業費用持續上漲，波特蘭地區的租金補貼支出尤其顯著增加。此外，許多家庭需要更長時間的協助來維持穩定，使得可釋出的住房券數量進一步減少。

據悉，約有十餘戶家庭原本已收到即將獲得住房券的通知，如今必須被告知補助暫停。這些家庭目前並未接受任何「Home Forward」的住房援助，但仍將排在等待名單的最前列。

戴維強調，這次暫停不會影響「Home Forward」所屬物業的住戶，或其他已依靠聯邦住房券補貼的家庭。

目前，全國低收入住房聯盟（National Low Income Housing Coalition）正呼籲國會在2026財年（10月1日開始）批准額外撥款，以確保住房券計劃得以繼續。

這起事件凸顯住房補助資金吃緊的困境，也反映波特蘭低收入家庭面臨的租房壓力。