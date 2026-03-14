波特蘭住宅建設量跌至15年來新低

（本報綜述）最新統計顯示，俄勒岡州波特蘭住宅建設量大幅下滑。2025年全市批准的新住宅建設許可僅1223套，比前一年下降28%，創下自2010年以來最低水平，也就是約15年來的新低。

資料顯示，2010年正值2008年金融危機後房地產市場低迷，當年波特蘭僅批准約1100套新住宅。如今建設量再次接近當時的低點，顯示當地住宅開發市場明顯降溫。

分析指出，公寓建設下降是導致住宅建設量下滑的主要原因。過去波特蘭住宅新增供應中，多戶型公寓佔很大比例，但自2020年以來公寓項目明顯減少。2021年至2025年期間，波特蘭平均每年批准1576個多戶住宅單位，較2015年至2019年疫情前五年的平均4596個單位大幅下降66%。

相較之下，單戶住宅建設數量則相對穩定。經濟顧問機構ECOnorthwest經濟學家麥克·威爾克森（Mike Wilkerson）指出，公寓建設放緩才是導致整體住宅供應減少的主要原因。

對居民而言，新住宅建設減少可能意味著未來住房供應更加緊張。由於波特蘭人口仍在增加，住房建設速度若持續低迷，可能會對租房市場與房價產生影響。市場分析人士指出，當新建住房減少時，租屋需求往往會集中在現有房源，長期可能推高租金水平。

造成住宅建設放緩的原因包括高利率、建築成本上升、可開發土地有限，以及部分地方政策限制。過去為公寓建設提供資金的保險公司與退休基金等機構投資者，近年也對波特蘭新項目持較為保守態度。

面對建設減少的情況，波特蘭市政府近年推出多項措施試圖刺激住房開發，包括暫時免除部分開發費用三年，並簡化被外界批評為複雜的建築審批流程，希望吸引開發商重新啟動項目。

波特蘭市長威爾森（Keith Wilson）今年初表示，為滿足未來住房需求，波特蘭未來8年需要新增約20000套住房，平均每年約2500套。然而目前每年的建設許可數量仍遠低於這一目標，顯示城市住房供應仍面臨不小壓力。