波特蘭人均花費300美元投入無家可歸者服務

（本報綜述）大波特蘭地區近年在無家可歸者服務上的公共支出持續攀升。根據當地經濟顧問公司統計，2024財政年度三縣地區共投入約7.24億美元於無家可歸相關服務。以整體人口計算，平均每名居民約分攤300美元。

這筆資金主要來自區域政府Metro於2020年通過的專項稅收計劃。該計劃專門為麥魯瑪縣、華盛頓縣與克拉克馬斯縣的無家可歸服務籌資，至今已累積約14億美元。此外，聯邦、州及各城市也有不同層級的補助與撥款，共同構成整體支出來源。

即便如此龐大的投入，無家可歸問題仍未明顯改善。根據一次性人口統計數據，2023年至2025年間，三縣地區無家可歸人數增加約61%。相關官員指出，新增資金確實幫助數萬人避免流落街頭或成功安置，但每月新增陷入無家可歸的人數，仍高於被安置的人數。

住房供給不足被認為是關鍵原因。根據資料，俄勒岡州每100戶極低收入家庭僅有23套可負擔且可用的住房單位，在全美屬於倒數水準。當住房本身供不應求，即使服務資金增加，仍難以快速降低街頭可見的無家可歸人口。

至於波特蘭是否為全美支出最高的城市，目前沒有全國統一排名。不過，有研究者指出，像New York City等大城市在人均支出上可能更高。由於各地統計口徑與資金來源不同，難以直接比較。

可以確定的是，波特蘭地區在無家可歸服務上的投入已屬全國前列。然而，如何讓這筆人均300美元的支出真正轉化為可見成效，仍是地方政府與社區面臨的挑戰。