波特蘭交通局面臨預算危機 恐影響基本服務

(本報綜述)波特蘭交通局（PBOT）日前表示，該部門面臨嚴重財政危機，若不改變資金結構，將被迫削減3,800萬美元預算，恐將影響基礎交通服務的提供，進一步加劇波特蘭的基礎設施問題。

交通局主要資金來源為市區停車收費及燃油稅，然而，近年來這兩項收入均大幅下降，使該機構的財政狀況進一步惡化。

交通局局長米莉森特·威廉斯表示，這一波削減將導致局內運作難以為繼，波特蘭的道路維護、安全改善以及基礎交通運輸系統的運行都將面臨挑戰。「再削減3,800萬美元的經費，PBOT的運輸資產將進一步惡化，整體城市宜居性也將受到影響。」

由於預算不足，交通局可能被迫縮減道路維修計畫、削減公共交通安全升級、減少步行及自行車基礎設施投資，甚至影響除雪與道路清理等基本服務。

市長辦公室與市政府行政單位預計將在本月底公佈正式預算建議，而最終決策權則交由市議會表決。

交通局財政困境也引發了公眾的熱烈討論，許多民眾認為當局管理不善，導致資金短缺。有民眾指出，交通局近年來在增加減速帶及其他交通設施方面過度支出，卻忽視了真正的基礎交通需求。

另有批評者質疑交通局的預算管理方式，認為該局應進行財政審計，以確保資金合理分配。一些聲音則建議削減MAX輕軌的資金，認為其運行成本高昂，對市民服務卻相當有限。

隨著PBOT預算削減迫在眉睫，市議會和市府官員將面臨艱難選擇：要麼改革交通局的資金結構，要麼面對基礎交通設施進一步惡化的後果。