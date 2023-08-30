波特蘭主要飲用水源檢測出潛在病原微生物

(本報綜述）近日，有關部門發布消息稱，波特蘭的主要飲用水源中檢測出一種可能引發疾病的微生物。

官方表示，這些水樣是8月20日週日從布爾郎河流域(Bull Run)採集。檢測結果顯示隱孢子蟲呈陽性。隱孢子蟲是一種可以導致隱孢子蟲病的寄生蟲，該病可能導致腹瀉、嘔吐、發熱和腹痛等嚴重症狀。

值得注意的是，免疫系統健康的人暴露於隱孢子蟲後通常可以在沒有醫療干預的情況下康復，但是免疫系統受損的個體可能會出現更加嚴重的症狀。在極少數情況下，甚至可能導致嚴重甚至危及生命的疾病。

據了解，該水源在五月份就被檢測出隱孢子蟲呈陽性。波特蘭水務局目前並未對隱孢子蟲進行處理，儘管根據飲用水法規，該局有義務這進行處理。據稱該局已製定合規時間表，計劃在2027年9月之前安裝過濾設施。在此之前，公共衛生官員已採取流域保護和監測措施以確保水源安全。

波特蘭水務局為該地區近百萬居民提供飲用水服務，從布爾朗河流域獲得供水的地區包括Gresham市, Sandy 市, Tualatin市, Green Valley, Rockwood, Tualatin Valley和Valley View等十數個地區。儘管如此，衛生官員仍強調居民“無需採取額外預防措施”。

對於對水質有疑慮的波特蘭市民，可以通過撥打503-823-7525與水務局取得聯繫。