波特蘭中文電視訪問特稿 中國咖啡遇上波特蘭　　

「我希望客人不是因為喝咖啡可以提神，而是可以獲得愉悅和開心！」

— Super Joy Coffee Lab, Joe Yang

曾經在內地營運咖啡店三年的楊老闆(Joe)，移民到美國，先後於不同的咖啡店當咖啡師，吸收製作咖啡及營運的經驗，一直沒有停下腳步。到三年前他在波特蘭開設第一家咖啡店，In J Coffee 後更名為Super Joy Coffee，之後又開設了第二家名為Super Joy Coffee Lab的波特蘭分店。

烘焙比賽冠軍

美國烘焙賽殊不簡單，各選手需先在地區上勝出，然後才進入全國比賽。主辦方給予各選手咖啡豆，都不是尚好品質的咖啡豆，這就更考驗烘焙師的功力，限量的咖啡豆，既要控制好時間、火喉，烘焙咖啡豆不能有半點差池，然後由評判給予分數。第二部分，烘焙師有五分鐘時間，向評判展析為什麼用那種方法去烘焙，整個烘焙的流程，與及讓評判知道烘焙師有多少解那些咖啡豆的特性。比賽分數最高的Joe，獲得了2020年美國烘焙賽的冠軍，他謙虛地表示那次的獲獎只是幸運吧。

與本地咖啡店競爭

作為一位中國人，如何與本地咖啡店競爭？他回應說：「在波特蘭，一條街已經有多家售賣咖啡的店舖，就連便利店都可以買得到，競爭是非常激烈，但同時又看到這裡的市場很大，有很多消費者，只要努力做得比別人好，就能夠獲得顧客的認同，所以覺得波特蘭是一個很有機會的地方。」

另外，他烘焙出中程烘焙（Medium Light）的咖啡豆，這時候的咖啡豆味道會偏濃郁，而不會像大型咖啡店烘得比較黑，喝起來就會有焦炭的感覺，他的目的是還原咖啡本身應有的風味。

特色與中國文化

咖啡店從不同的供應商採購不同地方的咖啡豆，例如越南、台灣等等，而店內百分之九十五的咖啡豆都是產自雲南，他看到雲南咖啡豆的品質愈來愈高，希望為傳揚中國咖啡豆出一分力，讓更多人知道中國除了是出產茶葉的大國，而且還種植咖啡豆。他覺得不同的咖啡店所售賣的品種都是千篇一律，他就嘗試在咖啡裡加了一些中國的元素–桂花、紅棗、辣椒、薑等，從而製作出焦糖醬油拿鐵、花椒摩卡、桂花拿鐵等。

另外，我們也可看到他所花在包裝上的心思，印上店舖英文名稱「SUPER JOY」之外，又印上中文名稱「喜悅」，他希望帶給每位顧客開心、舒服和滿足感。而在傳揚中國文化方面，他在包裝上也加入了很多中國的元素，從紅色的咖啡豆袋子、農民圖案、陰陽圖案的咖啡杯，到用上筷子夾著咖啡豆，表達他們揀選的咖啡豆都是精挑細選，絕不馬虎。

咖啡店的目標

作為一位咖啡師已經有十年時間，Joe說品質的堅持，客人的回饋、認同和讚賞，讓他有動力、有熱情能夠持續下去。他說：「希望客人不單是認可他個人，而是這一家店，希望去建立起一個品牌、一個概念，路還是很長，繼續努力下去吧！」

訪問的安排並不容易，Joe當日正完成首日的烘焙比賽，大約下午五時才匆匆忙忙趕回到店舖，接受我們的訪問。從訪問當中，筆者感受到Joe對製作咖啡的一份堅持，從揀選咖啡豆，烘焙溫度、時間、份量，不斷的鑽研和創新，都是一絲不苟，而對中國文化的熱情和愛護，也令人欣賞。喜歡喝咖啡的你，想去品嚐一下充滿熱誠的咖啡嗎?

歡迎讀者到波特蘭中文電視PCTTVONLINE的youtube頻道觀看這段訪問。