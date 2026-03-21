波特蘭中央東區將新建全天候醒酒中心

（本報綜述）麥魯瑪縣政府日前批准一項計劃，將在波特蘭中央東區建設一座全天候運作的醒酒與危機處理中心，預計於2027年秋季投入使用。這項設施被視為大波特蘭地區應對酒精與毒品危機的重要一步。

新中心將設在東南Stephens街440號，位於中央東區工業區。整體面積約26000平方英尺，可同時容納最多約50人。設施內將設置47個床位或醒酒站，其中包括18個短期醒酒站，停留時間最長24小時；另外29個床位則用於戒斷管理，為需要更長時間醫療與照護的人提供服務。

縣政府表示，該中心不僅提供醒酒服務，還將提供戒斷管理、藥物輔助治療以及個案管理等支援，並協助患者連接後續醫療和社會服務。設施將由非營利機構負責運營，每週7天、每天24小時開放。

這個項目最初在約兩年前獲得俄勒岡州議會2500萬美元的啟動資金。波特蘭市政府也承諾，在中心開始運作後提供約190萬美元資金支持。

麥魯瑪縣縣議員布里姆－愛德華茲表示，大波特蘭地區迫切需要這樣的設施。目前警方與急救人員在遇到因酒精或毒品而陷入危機的人時，往往只能將其送往急診室、拘留所，或讓其留在街頭，而新的醒酒中心將提供更合適的處理方式。

波特蘭警察局長鮑勃·戴也表示，警方每年會接到數千起與藥物濫用相關的危機求助電話。如果能將當事人送到專門的醒酒與治療中心，不僅能讓他們獲得更安全的照護，也能幫助他們進一步接觸治療資源。

不過，一些附近企業表示對該計劃的消息感到意外。縣政府則表示，已與周邊社區及商業協會進行過會談，未來將討論建立「好鄰居協議」，以減少設施對周邊環境可能帶來的影響。

事實上，麥魯瑪縣自2020年市中心的醒酒中心關閉後，一直缺乏專門的醒酒設施。目前在東南Sandy大道900號的協調照護中心僅設有13個臨時醒酒床位，而新中心將成為該地區首個永久性的24小時醒酒中心。