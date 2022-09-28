波特蘭中國聯誼會設「文化驛站」 為社區青少年開闢文化空間

（本報記者王星報道）在富康商場，一場別樣的活動正在這裡進行，十多位中小學生在輔導老師的指導下興致盎然地描繪著各種生肖圖案，看著自己畫成的各種小動物們的簡筆畫個個小臉上綻開了笑容。這是上週末波特蘭中國聯誼會首期開辦的青少年「文化驛站」活動的情形。

「這項活動的目的，是通過開放式‘驛站’的形式，為社區中小學生搭建一個有繪畫、手工製作和知識講座等系列活動的空間，在藝術體驗和交流中獲得樂趣和力量，起到活躍青少年業餘文化生活，消除疫情負面影響的積極作用。」中國聯誼會社區健康主管趙焱明對「文化驛站」目的作了簡要概述。

近年來，疫情反復持續進行，一波未平一波又起，攪得人心不安，尤其是青少年正常的生活、學習受到很大影響，承受了與年齡不符的「生命之輕」。正在成長中的年輕一代，無疑經歷了一場精神和生活上的考驗，在心理上或多或少留下一些陰影，對日後的成長造成一定負面影響。

「對此，中國聯誼會一班人與會內青少年心理和教育專家進行‘會診‘，研究探討後疫情時期青少年心理的舒緩與療癒，結合聯誼會防疫工作，利用富康防疫工作室，設立青少年‘文化驛站’，為中小學生業餘文化生活開闢空間，定期進行有關活動包括健康講座等，在藝術與科學的熏陶中消解負面‘因子’，放飛自由心靈。」中國聯誼會代理主席劉波莎就設立青少年「文化驛站」作了進一步介紹。

據了解，「文化驛站」將於每月上下旬的兩個週末為開放日，歡迎社區中小學生前來參加與體驗。具體開放時間請關注中國聯誼會發佈的廣告。