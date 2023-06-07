波特蘭中國聯誼會聯手麥魯瑪東縣 開展大型「世界無煙日」健康博覽會獲預期效果

（本報記者王星報導）6月3日，波特蘭中國聯誼會聯手麥魯瑪東縣衛生部門，在波特蘭東南區富康超市停車場舉辦大型「世界無煙日」社區健康博覽會，近千名各族裔民眾參加了本次活動，體驗了一場生動而有趣的健康宣傳與啓示。

舉辦本次健康博覽會，是戒煙活動的一項合作倡議。旨在通過戒煙的宣傳，提高波特蘭社區對煙草使用有害影響的認識，促進無煙環境的推廣，達到戒煙的目的。本次健康博覽活動首倡者、波特蘭中國聯誼會社區健康項目總監趙焱明在活動啓動時發表的致辭中進一步強調說：「健康博覽會是提倡拒絕吸煙、呼吸健康的一個重要舉措，以期引導社區瞭解吸煙的危害，同時通過廣泛宣傳促進無煙生活方式的普及。」

本次活動由於兩家主辦單位的招集，多家重要醫療保健組織與社區團體聯合參與，形成了有力的戒煙氛圍和態勢。俄勒岡健康與科學(OHSU)、俄勒岡衛生局(OHA)、克拉克馬斯縣、麥魯瑪縣、東方醫學院、亞洲健康服務中心、移民和難民社區組織(IRCO)、Metro家庭服務、El Programa Hispano、Creciendo Juntos/拉丁網絡、非洲青年與社區組織(AYCO)、羅克伍德社區發展公司(RCDC)、波特蘭警察局等組織、機構，合力在現場設立互動式展位和展示，對宣傳戒煙、教育公眾、激發選擇積極生活方式發揮了有效作用。

多種形式的展示、諮詢和文娛、餐飲等的博覽活動，讓民眾在更易接受的輕鬆環境中，瞭解戒煙的健康知識與信息，為所有年齡段的參與者營造了一系列引人入勝的集市體驗。波特蘭中國聯誼會作為本次活動主辦單位之一，預先投入準備，提早籌劃各項事務，發起了以戒煙為題的華裔少年兒童繪畫大賽，並在活動現場舉行了展覽與頒獎儀式；同時，運用「輪盤」遊戲競猜和宣傳冊頁及禮品的發放，向參與者廣為宣傳戒煙知識。據瞭解，當日活動該會共發放了近300餘份宣傳頁和禮品袋；麥魯瑪縣衛生局專業團隊在現場開闢了奧密克戎病毒免疫接種服務台；East County Community Health 舉辦了「香煙裡有什麼」的展覽，將煙草中有害成分，以形象直觀的圖片呈現給參觀者以警示。

文娛、餐飲形式多樣，並予以無償提供。有兒童臉部彩繪、指甲花與紋身貼、化妝照相亭和人像繪畫以及扭氣球等，同時免費供應開心棉花糖、清涼冰棒和各色水果以及中式盒飯等。DJ Prashant也以他迷人的節拍和舞蹈，讓整個活動充滿了十足的動感和活力。

活動從上午10時，在中國聯誼會龍獅隊舞龍舞獅的鑼鼓聲中開啓，直至下午2時結束，自始至終川流不息，氣氛熱烈，取得了活動的預期效果。「通過與受人尊敬的組織和社區合作夥伴的聯手，以致力於提高人們對吸煙危害的認識和行動，我們相信知識給予的力量，我們決心讓個人能夠就自己的健康做出明智的選擇和決定，讓戒煙活動更加顯著和發展。」本次博覽會合作方總監Lung Wah 在講話中作了以上表述。