波特蘭中國聯誼會助陣女童子軍夏令營

（社團來稿）7月10日，由150名兒童參加的女童子軍夏令營在華盛頓州Camas拉開序幕。為期1週的夏令營主題為神秘的生物,參加女童子軍夏令營的營員均非亞裔，波特蘭中國聯誼會應邀以“龍”主題表演助陣開營。

聯誼會舞蹈隊隊員在這次活動中起到了重要的作用。由於青少年舞獅舞龍隊有時間衝突，我們還在猶豫是否要取消表演時，在聯誼會副主席劉波沙的鼓勵和理事張丹的帶領下，我們決定不放棄這次向少年女童子軍們傳播中國傳統文化的好機會，聯誼會舞蹈隊隊員們克服困難，在百忙中抽空排練並請假在周一為女童子軍們表演。這也成為波特蘭中國聯誼會成立30週年慶的一次具有紀念性文化服務工作。

開營活動當天，聯誼會舞蹈隊隊員們起早驅車從波特蘭趕往在華盛頓州Camas的女童子軍營地，天上飄起小雨，營地在植物繁茂的樹林中，一下車感到涼颼颼的，按照營地總指揮的現場安排，我們將要給女童子軍們一個驚喜！我們停車在坡下，從樹林中將長龍繞過樹枝靜悄悄的來到營地平地，要想12人將龍穿過樹林還真不容易，特別是李薇舉著的龍頭，大家執著長長的龍身跟隨著穿過茂密的樹林來到營地。伴著強勁的中國武術般的音樂跑了出來，女童子軍們頓時歡呼雀躍，“這是我一生中最有意義的經歷“ 一個小女童子軍歡呼道！我們在音樂聲中跑步表演盤龍，龍鞠躬，8字舞龍，繞龍，穿龍，S形龍等。這讓女童子軍們看得眼花繚亂，掌聲歡呼聲經久不息。

舞龍表演後，為孩子們逐一介紹了波特蘭中國聯誼會，以及聯誼會舞蹈隊和青少年龍獅隊，同時，介紹了龍的起源、歷史、和舞龍表演的象徵與寓意等。女童子軍們聽得津津有味，興致盎然。隨後，便邀請女童子軍們分組參與體驗舉龍及盤龍的基本動作，童子軍們興致勃勃、躍躍欲試，表現出極大的興趣和熱情。

別開生面的開營助陣，為女童子軍的夏令營開啟了精彩的序幕，相信因為“龍”的表演和文化的介紹，為女童子軍夏令營增添活力和精彩，也讓我們感到這次活動是非常有意義的一次活動。