波特蘭一收容所驚現1.5萬美元球鞋

(本報綜述)近日，俄勒岡波特蘭的一家無家可歸者收容所，波特蘭救援使命（Portland Rescue Mission）在其地下室意外發現了一雙價值1.5萬美元的定製版Air Jordans球鞋。

這雙金色的Nike Air Jordan 3球鞋是最近在收容所的地下室中被發現的。這雙球鞋之所以引發關注，是因為這是耐吉公司為美國著名電影導演史派克李(Spike Lee)特別訂製球鞋，具有極高的收藏價值。

這雙尺寸為12.5的球鞋製造於2019年，由橡膠、皮革、棉花等合成材料構成。設計師Tinker Hatfield親自開車前往波特蘭，對這雙球鞋的真實性進行了驗真。球鞋上印有金屬金色的Swoosh和大象紋，和鞋舌構成了引人注目的裝飾，而黑色、白色和冰藍色的點綴則形成了鮮明對比，頂部則覆蓋著紅色內襯。

2019年的奧斯卡頒獎典禮上，史派克李在首次亮相時曾穿著這款球鞋，並以電影《黑色黨衛軍》榮獲最佳改編劇本獎。

目前，該收容所已經將鞋子放到索特比（Sotheby’s）進行拍賣，球鞋的估價在1.5萬到2萬美元之間，而拍賣所得將直接捐贈給波特蘭救援使命，以支持对無家可歸者的救助。