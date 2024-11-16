波特兰半導體產業再受衝擊 Lattice宣布裁員14%

(本報綜述)在科技巨頭英特爾宣布大規模裁員後，波特兰地区Hillsboro的另一家半導體公司Lattice Semiconductor也迎來裁員潮。Lattice執行長Ford Tamer在11月初的季度財報中宣布，由於銷售和利潤大幅下滑，公司將削減14%的員工，約相當於1,150名員工中的160人。當前尚不清楚這些裁員中有多少涉及本地崗位。

Lattice Semiconductor的中文名稱為「莱迪思半导体」。該公司總部位於美國俄勒岡州希尔斯伯勒市，專注於設計和銷售低功耗可編程邏輯器件（如FPGA）及相關軟體，其產品廣泛應用於通信、計算、工業、汽車和消費電子等領域。

Lattice第三季度營收為1.27億美元，較去年下降6,500萬美元，股價也低於52週高點。Tamer表示，經過審慎考量，公司決定調整資源配置，以適應當前的業務水準，同時保持產品路線圖和客戶支持的穩定。

Lattice強調將裁員規模控制在14%，第三季度內因裁員產生的開支約為650萬美元。Lattice的裁員進一步加劇了俄勒岡州半導體就業的下滑，自2022年高峰以來，俄勒岡州半導體就業已下降約4%。上個月，英特爾也宣布在俄勒岡州裁員1,300人，以應對收入下滑。希爾斯伯勒作為該州半導體產業的核心，約佔全州78%的半導體就業人口，該市89%的製造業職位與高科技產業相關，當前就業情況的不確定性加重了當地經濟的壓力。

此外，隨著Hillsboro力圖擴展經濟機會，俄勒岡州州長Tina Kotek在10月聽取了擴大都市增長邊界的提案，計劃新增323英畝土地以發展半導體產業，當地還希望引進國家半導體技術中心，以進一步提升經濟活力。

此次裁員潮也發生在聯邦《芯片與科學法案》通過兩年之後。該法案曾為英特爾的希爾斯伯勒擴建提供了85億美元的聯邦資金支持，然而，隨著市場環境變化，當地半導體產業依舊面臨巨大挑戰。