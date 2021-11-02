波市麥縣政府宣佈投入3,800萬元解決無家者問題 包括住屋　清理營地和垃圾

（本報訊）麥魯瑪縣和波特蘭市領導人，周一中午舉行新聞會，宣佈投入3,800萬元推出一攬子計劃，用作解決本市的無家者問題，計劃內容包括增加庇護所床位、健康和外展工作者、社區清理等等。

麥魯瑪縣卡弗瑞縣長和波特蘭市惠勒市長和波特蘭市議員瑞安等，經過一連串的商討後，定出了共同優先要處理的事項，並抓著目前有的機會，要為本市越來越嚴重的無家者問題作重槌出擊。而所謂的機會是指市政府和縣政府今年收到大大超出預算的商業稅。

在老城/華埠的蘭蘇園爆出職員遊客受到區內的無家者騷擾，令到經營難上加難，並連同區另外3家非營利機構去信市政府要求對話後，無家者問題再次被炒得熱哄哄。雖然市政府每星期均與老城/華埠的商家和機構舉行會議，但卻遲遲未有行動來改善情況。今次蘭蘇園事件得到傳媒大肆報導後，市政府縣政府亦受壓。今天這些機構再去信政府，要求市長立即定出計劃，並在30天或60天內行動。他們指出區內的商戶和居民，包括街上的無家者，都活在驚恐之中，加上毒品、精神健康、槍支暴力等，已令到區內的問題處於即將大爆發的邊緣。

市長在新聞會中提到無家者問題在疫情前一直存在，疫情加劇了問題的嚴重性。他呼籲聯邦政府應出手解決這個全國性的人道災難，沒有聯邦的資助，這問題是無法解決的。

卡弗瑞縣長指出，在過去40年，政府在照顧最脆弱群體的制度，非常明顯已崩潰，而目前對我們來說是一個可一不可再的時機，讓我們走在一起，集中資源，為政府解決無家者問題的系統注入強心針。

而波特蘭市政府負責無家者問題的瑞安議員指出，政府將花費超過 3000 萬元用於優先事項，例如增設更多庇護所和床位、在老城/華埠區這些最受影響的地區增加行為健康和公共衛生服務，以及增加更多街頭導航外展服務。另外有超過700萬元用作擴大目前的垃圾收集和露營地清理計劃。

麥縣政府又從都會局的住屋服務法案中額外投資 5,200 萬元，用於永久安置 1,000 多個家庭、增加數百個汽車旅館、傳統和屋村式庇護所床位，以及增加外展團隊人手。

至於波特蘭市亦正在設立一個至少有六個安居村的網絡，期望每晚最多可容納 360 人。

無家者服務聯合辦公室主任喬林說“有了聯邦救援基金，我們已經能夠防止更多人陷入無家可歸的境地。借助支持性住屋服務基金，我們正在投資於庇護所和外展服務，但我們也非常注重將人們從街頭和庇護所轉移到永久性住屋，我們都同意，這些盈餘資金需要用於即時外展、行為健康和庇護計劃，以輔助其他投資。”

由於聯合辦公室在整個大流行期間增加了不少庇護所，這將使麥魯瑪縣在今年冬天裡，有瓦遮頭的無家者數目遠超過去。

目前共有 1,700 多個庇護所可供使用，其中包括數百個汽車旅館客房和其他為夫妻或家庭服務的場所，任何一個晚上都可收容大約 2,000 人，這還不包括在惡劣天氣來襲時夜間開放的額外床位。