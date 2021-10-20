波市麥縣將匯集「意外收入」助無家者

（本報綜述）波特蘭市長泰德惠勒週一表示，他將推遲向市議會提出龐大的秋季支出計劃，直到下個月。

市長表示，上周麥魯瑪縣卡弗瑞與他和市專員瑞安討論，集中

剩餘資源用作解決本市持續的露宿者危機，之後他就決定將如何花掉那筆「意外收入」的所有開支計劃推遲。

惠勒市長在一份聲明中說：“我們毫不猶豫地回答了‘是’，我們的住房需求迫切，我們知道當我們共同努力時，我們可以做得更多。”

市長沒有具體說明提案或市縣可能會花費多少。

儘管波特蘭市政府和麥魯瑪縣政府聯手設立了一個露宿者服務的聯合辦公室，但兩個政府的官員在優先處理那些項目上經常出現分歧。

波特蘭市政府經常要求花更多的經費幫助露宿者離開流浪浪生涯進入庇護所；而麥縣政府則把焦點放在長期的解決方案，例如提供永久的支援性住房。

市預算辦公室本月公佈的數據顯示，波特蘭的普通基金有6200萬元的盈餘，這筆被稱為「意外之財」的盈餘主要來大企業的營業執照稅。

市長此前曾表示，他希望將大部分的「意外之財

用於“減少槍支暴力、促進無家可歸的解決方案、清潔街道和支持小企業。”

惠勒作為市長控制著該市的預算過程，他計劃在周三之前發布最終的秋季提案，並安排在下週進行投票。

但惠勒市長在周一的聲明中表示，市議會將在11 月初才討論修改後的秋季預算。