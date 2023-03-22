波市政府通過修改政策將空置辦公室改為住房

（本報綜述）新任州長在上任時宣佈本州進入無家可歸緊急狀態後，呼籲包括波特蘭市在內的多政府機構，協調小組等，制定計劃建造更多廉價住房。

在波特蘭市中心，民眾看到的是街上滿是露宿者的帳篷，而他們的背後卻是空置的辦公室大樓，兩者相映之下，有人形容這為殘酷的景象。

之前已有不少意見提出將空置辦公室單位改為住房，讓更多露宿者入住。負責管理房屋部門的波特蘭新一屆議員卡門.盧比奧，她一上任就積極找尋增加廉租住房的方法，為此她進行了調查。

調查的結果顯示，開發商都被政府的政策嚇怕，因為在簽發改建許可證時，開發商要預先支付一筆為數不少的開發費用，再加上批出許可證的時間很長，不少發展商因此而卻步。

上周，波特蘭市議會通過兩項法例，使空置辦公室單位改建為住房更容易。

根據市政府的新聞稿，通過的兩項新法例如下：

免除系統開發費用：免除符合條件的改建項目所有系統開發費用，最高免額為防震加固的實際成本或300萬元，以較小者為準。符合條件的改建仍然必須符合包容性住房 的要求。該豁免將於2027年7月屆滿，到時將重新再作評估。

－抗震標準調整：調整R-2級建築的抗震改進標準，與舊金山等地震區主要城市要求的安全等級一致。

盧比奧在一份聲明中說：“這些新措施將使更多的公共場所活躍起來，增加小商企的人流，從而幫助振興市中心；同時透過增加人口密度和修改市中心的建築用途，以及將人們與公共交通聯繫起來以減少通勤等，達到政府的環保目標。

惠勒市長稱今次是一種“創新”的構思，他在一份聲明中提到，認識到改建的巨大成本，市政府願意配合，藉此吸引更多投資，將這波特蘭打造成一個更安全，更可持續建築，和更有活力的社區。市長特別指出，這雖然不是靈丹妙藥，但會繼續向州政府尋求更多的支持，以實現更具規模化的發展。