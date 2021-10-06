波市政府打世博中心主意放置露宿者 都會局不賣帳　只給政府一塊爛地





（本報綜述）波特蘭市政府突然宣佈，考慮徵用世博中心（Expo Center）的大停車場作為安置無家可歸者的RV（旅遊車屋）和汽車，以及帳蓬等。但負責管理世博中心的都會局所能提供的地方，政府需要花上150萬元才能使用。

負責這項目的市議員波特蘭市議員丹．瑞恩（Dan Ryan）表示，他早在今年2月已跟都會局商討這方案的可能性，選擇世博中心的原因是他們擁有一個11英畝的停車場，但都會局給政府用的卻是停場車旁邊的一塊爛地，經估算，政府需花近150萬元才能將爛地發展成可用的地方。丹．瑞恩希望都會局仍會跟波市政府繼續探討可行的方法，目前來說，這計劃要暫時擱置。

對事件，都會局表示，世博中心的停車場是用來應付每年能為本地帶來5,400多萬元經濟效益的展覽活動。雖然向市政府提供的用地確實需要進行一些基礎設施的改進，但完成後可安置50輛RV。

波特蘭市的露宿者越來越多，露宿者的帳蓬更是無處不在，情況近乎失控。早前波特蘭市政府已宣佈撥款2,000萬元，在年底前，設6個安居小村（Safe Rest Village），為露宿者提供臨時的「安樂蝸」。而世博中心原不在建議中。

市政府在上周已從70多個建議中的地點選定了三個，分別是Burnside／122街，Harney Dr.／45街，及市中心的Naito Parkway。市政府打算在這些地點放置多間小屋，場內設有衛生間及其它設施，讓露宿者不用露宿街頭，有一個每晚能安睡的小小私人空間，作臨時棲身之用。

市政府突然傳出考慮徵用世博中心的消息後，本地一著名電台DJ節目主持人發文指波特蘭市政府要將波特蘭市的露宿者問題醜出國際。他提到：在波特蘭和西雅圖等西北主要城市，無家可歸的吸毒者幾乎破壞了每一吋的公眾地方。並直指問題發展到今天的田地，全完是政府經過數十年努力，動用了數億公帑所造成的。

他說：波特蘭市政一班不懂民生的議員突然提議邀請那些摧毀本市每吋地方的露宿者到此建立營地，而這個超過33萬平方呎的，被評為美國排名第一的中型會議和活動中心，每年為本地區帶來100 多場活動，和5400 萬元的業務收益。

這建議究竟是否出錯呢？而負責管理世博中心的都會局政府仍口口聲聲說會繼續在此舉辦活動，並打算在3月全面開放。

這名DJ說：想像一下，外州和外國遊客遠道前來波特蘭參加在世博中心舉行的展覽活動，在開車到世博中心的沿途，看到公路兩旁的幾哩路滿佈堆積的垃圾，和露宿者的帳篷。從I-5的Delta Park一出口，就見到大堆的帳篷，在到達世博中心的停車場時，再見到更多的帳篷、小房子和大堆的垃圾迎接他們，看到這情景後，遊客只能希望在活動結束後回到停車場取車時，汽車未有被破壞。

確實，在波特蘭，無論在公路旁，大街的行人路上，都有露宿者的帳篷，不單影響民生，更有商戶因而被迫關門。

據了解，目前已有3個安居小村正在運作，每個場地上均放滿8呎x8呎的小屋，政府年花210萬元來維持，而每間小屋成本為6,000元。

麥魯瑪縣支付150萬元，市政府支付300萬元來讓安居小村繼續運作，但麥縣政府已表明不再撥款資助，因為原先這是應對疫情的臨時計劃，但現再延續到2024年，縣長認為不應為下一屆政府決定這畢開支。