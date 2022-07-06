波市政府出獎金25000元 吸引更多人加入警隊

（本報綜述）波特蘭市議會周三通過撥款50萬元予波特蘭警察局，為調職警察提供 25,000 元獎金；社區安全警察 (PS3) 提供 3,000 至 5,000 元獎金，希望藉此能提高市民加入警隊的興趣。

波特蘭警隊一名警長在議會中作證時表示，這些獎金是必要的，特別在現時競爭激烈的招聘市場。

波特蘭警隊人手不足的情況非常嚴重，該局目前有 107 個空缺。

據警察部門的解釋，調職警察是曾經受訓且在警察局其它部門有工作經驗的，與新入職的警員不同；至於社區安全警察，他們不需陀槍，只負責一些非緊急個案，例如輕微的交通意外或盜竊案件等。

警方表示，提供獎金的另一目的是要留住警員，所以，順利通過所有招聘程序的警員在獲發獎金後，如在僱用後的第一年離開警隊，他們必須償還所有的獎金，如在第二年離開，則需要償還 20,000 元，第三年償還 15,000 元，以此類推，直到第五年。

至於PS3 在宣誓就職時即獲得 1,500 元獎金，試用期結束時將獲 1,500 元，在服務滿三年後獲得最後的 2,000 元獎金。

警長帕薩多爾表示，這個 25,000 元獎金，將使波特蘭與附近的許多其他機構（如溫哥華警察局）保持競爭力，但他補充說，在聯邦級的部門所提供的獎金更多。

波特蘭市長惠勒將這項獎金描述為緩解該局人手不足壓力的三項策略之一，另外兩項是退休再僱計劃和各項減輕現有官員壓力的計劃，如 PS3 ，並且要將 911 系統升級。

帕薩多爾還指出，警察部門已積極進行招聘，他們更派出人員到各項活動和學校內進行招募的工作。





