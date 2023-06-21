波市將進入最糟糕的蚊子季節 麥魯瑪縣警告民眾要防蚊 

（本報綜述）天氣漸漸熱起來，外出時的一大煩惱，莫過於蚊子的來襲，被叮後除了有令人有難耐的痕癢，更糟糕的是帶來了各種的傳染病。麥魯瑪縣衛生局警告，即將到來的蚊子季節將是波特蘭市有史以來最糟糕的季節之一。

根據麥縣衛生局，蚊子能夠通過吸食人類和動物的血液而將疾病傳播。蚊子通過在靜水中產卵進行繁殖，並且它們可以在持續超過4天的靜水中發育。即使是一個小水桶也能容納多達1,000只蚊子！因此，在這個季節，我們需要採取措施來防止和減少蚊蟲的數量。

首先，我們應該讓我們環境變得不利於蚊子生存。蚊子在水中產卵，因此我們應該清除掉任何積水，如花盆、水桶、排水溝等。不要讓他們有機會在我們家中繁殖。如果你有花園，你應該確保定期修剪草坪和清除樹葉和枯枝。這也有助於減少蚊子藏身的地方。另外，噴灑殺蟲劑，如芳香蠟燭、驅蚊液達等，也可以有所幫助。

其次，我們可以通過穿著適當的服裝來避免受到蚊子叮咬。蚊子喜歡攻擊暴露肌膚的地方，如手臂、腿部等。我們可以穿著長袖襯衣和長褲，以減少暴露的皮膚面積。另外，深色的衣服據說會吸引蚊子，因此我們應該選擇淺色的衣服。

最後，我們可以在家中種植某些植物，如香茅和薰衣草等，它們都有驅蚊作用。

麥縣衛生局提供了一些技巧來幫助預防瘙癢叮咬和疾病，包括通過傾倒和排出室外物體上的積水來減少繁殖區域，以及維護水池和池塘。

以下是麥縣衛生局提供一些減少蚊子滋生和減少家中蚊子數量的貼士：

－將所有水桶清空，每隔一天更換一次淺水池中的水。

－通過適當的氯化和設備來維護游泳池。

－清除雨水槽中的垃圾。

－不要讓池塘內和周圍種植有太多的植物。

－考慮在池塘中添流水裝飾，因為未成熟的蚊子無法在流動的水中呼吸。

－確保雨桶的設計能阻擋蚊子進入。

關於如何防止蚊蟲叮咬的提示如下：

－安裝或修理所有門窗紗窗。

－考慮在蚊子叮咬高峰期（從黃昏到黎明）留在室內。

－外出時穿長袖衣服和長褲。

－長時間在戶外時避免使用香水和古龍水。

－在戶外時，使用含有20%到30%避蚊胺（一種用作驅蟲劑的化學物質）的驅蚊劑，兒童則不超過10%的避蚊胺。不要對三歲以下的兒童使用含有避蚊胺的驅蚊劑。仔細閱讀並遵循驅蟲劑包裝上的所有說明。

－獵人在處理和清潔動物時應戴上手套，以防止赤手接觸血液。野味應徹底煮熟。

－聽從官員的建議，限制戶外活動。

總之，雖然蚊子已經成為夏季不可避免的現象，但我們可以採取措施來減少它們對我們生活的影響。我們可以通過使我們的環境不利於它們生存、穿著適當的衣服、使用驅蟲劑等方式來防止和減少蚊子咬傷。我們應該意識到蚊子傳播疾病的危險性，並在做出相應的努力以保護我們自己和家人的健康。