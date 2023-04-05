波市吸食過量毒品個案嚴重      警方在12小時接獲11宗報告

（本報綜述）波特蘭市吸食過量毒品個案嚴重，但在上周五的12小時內，警方就接獲11個吸食過量毒品的個案，全部集中在市中心的華盛頓街4街的華盛頓中心，這是市中心一處公開的毒品販賣和吸食的集中地。

根據警方的消息，他們在周五的早上10點半至晚上11點這一段時間內，共接獲了11個緊急求助個案，全涉及吸食過量被稱爲『平價毒品』的芬太尼。其中在傍晚短短的一個32分鐘的時段內，警方共接到4宗求助。在這11個求助個案中，警方用解藥救了六人，有三人已是返魂無術，死者包括一名25歲女子及一名33歲男子。

俄勒岡州衛生局稱這是一個公眾衛生的大災難。該部門的數據顯示，近年來致命的阿片類藥物過量服用人數猛增，從2019年的280人增加到2021年的745人。

在華盛頓中心的外面，很多時會看到有幾十人坐在梯級，有人用手持火炬在一片箔紙上燃燒藍色藥丸和一些芬太尼粉末，公然公開地吸毒。

有記者訪問了在那裡的吸毒者，他們表示吸食過量毒品對他們來說是非常普遍的，而吸食芬太尼的都喜歡到這角落，因為周圍都是同類人，有什麽事情發生，旁邊的人會打電話求助，感覺上會比較安全，加上在這裡很容易買到芬太尼。

一名吸毒者說：’我們來這裡吸毒，不是我們想要這樣做，而是有此需要。希望能有一個安全的地方給我們解決問題。’

位於這角落的華盛頓中心，由本市有名的Menashe地產商所擁有。原來該公司數年前已向波特蘭市政府提出將這座中心捐給政府作為臨時露宿者庇護所，但市政府一直未有回覆。

Menashe公司發言人表示，自從第110號提案通過以及地方檢察官決定不起訴某些類型的罪行以來，我們看到這座物業周邊的犯罪和破壞行為急劇增加。

波特蘭發展服務局已四次向業主發傳票，指其違反城市法規，包括破爛的窗戶、人類糞便、垃圾、露宿者營地和生的食物等。上週，該局的物業合規團隊，市政府的建築官員，，自消防員、警察和市長辦公室人員一起巡查該座物業，為業主想出一個『封板』計劃。

本地區吸食芬太尼的嚴重程度，就連提供戒毒服務的機構都應付不來。Fora Health指出吸毒人士的毒癮越來越深，要加重治療藥物的劑量，造成目前的治療藥物供應不足，很多次在戒毒期間出現問題，增加了到醫院診治的次數，目前的人手亦應付不了越來越多的求助人士。

本地電視台訪問了一名在周日晚吸食過量芬太尼的22歲男子。他當晚警方使用了3劑解藥才幫他脫離危險。他說，因一次意外傷了手臂，醫生給他止痛藥，結果就對芬太尼上癮。上週日是他第8次吸食過量的經歷，也是最辛苦的一次。他流著淚對記者表示，希望能早日戒掉它，脫離這些生活。在他口袋裡的求生物品中，除了一把小刀外，就是一袋袋的芬太尼丸和粉，錫紙，吸管和解毒劑。

在華盛頓中心對面的一間小士多的員工伯特經常看到周圍都是吸毒人士，他認為市政府和警方已竭盡全力應對這場危機，但由於110法案將持有毒品合法化，這令到執法人員束手無策。