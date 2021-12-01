波市交通意外死亡人數破30年來最高

（本報綜述）今年，在波特蘭地區發生的交通死亡個案是30年來的最高。

波特蘭警察局在周二早上的新聞會中指出，由今年1月至11月30日早上，已有62人喪命於波特蘭路道上的嚴重交通意外，僅次於在1990年全年的63宗。

出席新聞會的警隊代表恩斯特羅姆是交通部唯一一名全職警員，他說，交通意外死亡人數增多並不是巧合，不能否認與在路面上巡邏的警察減少有關。他指出在2021年初，波特蘭警隊人數偏低，他們不得不拆散整個交通部門，以至警隊失去了一個能夠正常運作的交通巡邏部門。“我們過去有35 名摩托車警官，還有汽車，”恩斯特羅姆說。

根據他調查重大事故的經驗，恩斯特羅姆說，通常涉事有一方或是雙方都有過錯。 許多司機超速行車，路人穿深色衣服，並選擇在光線不足的地方，而不在光線充足的人行橫道上過馬路。恩斯特羅姆呼籲，整個社區都必須採取行動阻止這些死亡事件。

波特蘭市政府在2016年曾立例採取一個名為「零景願」Vision Zero 的交通安全策略，目標是到2025年大幅減少交通傷亡事件。有社會人士抨擊今次公布的數字尤如打了政府一巴掌。

來至非營利組織步行俄勒岡（Oregon Walk）的發言人辛普森指這問題背後的原因不單是超速或是意外，這是本市房屋危機的結果。他對本市交通意外死亡人數大增的問題帶來了新的角度。

辛普森指出，現時無家者的營地遍佈全城，有在繁忙的街道上，也有在高速公路或公路旁。他說，早前就發生過有無家者人士在橫過Marine Drive 或在84公路被撞死，原因是他們的「家」就在那裡。

在本年初，Oregon Walk就交通意外頻生發聲，當時他們指出，愈來愈多人在寬闊的馬路上超速行駛，加上路面光線不足，過馬路的安全設施亦不足，而最重要的是，政府未有積極採取措施，令到駕車人士減速。

截至今年年底，「零景願」這項目已化了近1.85億元，但交通意外死亡人數仍不斷上升。負責本市交通部門的哈迪斯蒂議員稱這是一個毀滅性的發展，表示當東南82街的監管權交到波特蘭市手上，她就會致力改善路面的安全情況。哈迪斯蒂表示，在過去一年波特蘭市政府曾在82街進行了多項安全工程，否則情況會更差。

根據警方的數字，今年有超過三分一的交通意外死亡是發生在東區的，辛普森這是不正常的，並指這區同樣是有最多人死於兇殺案的，單在今年已有79人。