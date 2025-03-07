法庭判決：把Oswego湖還給市民 必須移除圍欄和禁區標識！

（本報綜述）克拉卡馬斯縣（Clackamas）法官近日作出裁決，要求奧斯維戈市（Lake Oswego）立即向公眾開放Oswego湖，並在接下來的幾個月內拆除所有圍欄和禁區標識。

法官Kathie Steele在裁決中指出，奧斯維戈市（Lake Oswego）必須停止執行排斥性政策，並在120天內提供合理安全的供民眾接近湖邊的途徑。該裁決強調，市政府應該盡快拆除設置在奧斯維戈湖附近的「私人湖泊」標識，並且移除圍繞湖泊的防護石塊和金屬結構。

這一裁決並非意外，之前的陪審團判決及法官的意見均支持起訴方，一位當地的游泳者和皮划艇愛好者。自2012年起，這些市民便為獲得進入奧斯維戈湖的公共權利而展開法律訴訟。

法官指出，即使在先前的勝訴後，市政府是否需要主動採取措施促進公共進入的問題仍然懸而未決。市民托德·普拉格表示：「終於，公眾可以再次享有這個重要的公共資源。我希望大家能負責任地享用這片湖泊。」

儘管裁決對開放奧斯維戈湖周圍的主要進入點起到了積極作用，其他如市區另一個公園的進入點因安全問題仍未被納入此次裁決範圍。

由於奧斯維戈湖的12英里湖岸幾乎全被私人土地所包圍，這片湖的公共入口長期以來都處於幾乎不可能使用的狀態。市政府在此案中的法律費用已經超過100萬美元。

市政府發言人表示，這一裁決是「重要的進展」，並表示市議會將在未來的會議中討論該裁決的後續步驟。