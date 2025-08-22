法官:警方無須要求抗議者降低音量

（本報綜述）針對波特蘭南河濱區美國移民及海關執法局ICE大樓外長期不斷的抗議活動，麥魯瑪縣資深法官艾倫·羅森布倫上週裁定，波特蘭警方沒有義務強制執行城市噪音條例。

這起訴訟由低收入公寓Gray’s Landing住戶克勞德·埃爾文格雷爾提出。她表示，抗議者日夜在自家樓下集會，鳴放警報器、發出尖銳噪音，甚至導致她耳朵流血；加上催淚瓦斯和胡椒噴霧頻繁瀰漫，讓整個環境「簡直就是有毒」。由於公寓沒有空調，她只能在悶熱的情況下關窗避開煙霧，生活備受折磨。

埃爾文格雷爾已向911和警方非緊急專線報警超過40次，卻未獲得實質幫助，甚至被勸「離開住所到別處休息」。她還曾親自上前勸阻抗議者，卻因此遭到反擊，有一次更被潑灑疑似酒精的液體。

羅森布倫法官在庭上承認對居民遭遇表示同情，但法官認為原告律師並未提出足夠的法律依據，要求法院強制市府執行。她指出，警方確實擁有裁量權，能自行判斷是否介入夜間抗議噪音，但法院無法強迫警方執法。

根據波特蘭市噪音條例，晚間10點至隔日早上7點之間，公共空間的噪音應保持在50分貝左右。但埃爾文格雷爾在自家室內測得的數值，比標準高出15至20分貝。

市府方面則表示感謝法院的「審慎考量」，但拒絕進一步評論。警方方面近來一直謹慎避免與ICE合作的印象，因俄勒岡庇護法禁止地方執法人員主動配合移民執法。今年6月，波特蘭警察局長鮑勃·戴伊甚至公開強調，要避免任何被視為支持ICE的行為。

居民埃爾文格雷爾的律師則認為，警方不願執行噪音管制正是因為「擔心被認為與ICE站在同一邊」。她表示將繼續尋求其他法律途徑，幫助當事人及受影響的鄰里居民。