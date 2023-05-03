法官裁定H-1B簽證持有人配偶可獲H-4簽證在美工作

（綜合報導）一名華盛頓聯邦法官早前駁回了一項訴訟，裁定H-1B工作簽證持有人的配偶，可以獲得H-4簽證在美國生活與工作，這個裁定意味著高科技公司的勝利。

華盛頓聯邦法庭的裁決，維持了奧巴馬時代一項法律，根據該法律，國土安全部向H1-B簽證持有人的配偶發出H-4簽證，讓這些配偶在美國生活與工作，高科技公司聲稱，這有利於吸引高技能的外籍人才來美國工作。

H-1B是由美國僱主作為擔保，並由聯邦政府核發給專業領域的外國公民的簽證，授權他們在美國工作，7成的H1-B簽證持有人，在科技行業從事科學與工程的工作。

但代表Southern California Edison電腦專業人員的團體Save Jobs USA表示，他們的工作被H1-B簽證持有人取代，他們提起一項訴訟，指國會立法原意並未授權國土安全部簽發H-4簽證，他們並希望取消9萬多名新H-4簽證持有人的工作許可。該團體也稱，許多科技業工作正被外籍的H-1B簽證持有人取代，而允許持有H-4的配偶在國內工作，只會導這個趨勢加劇。

這項訴訟也受許多科技業巨頭關注，包括亞馬遜、蘋果、谷歌、微軟等都表達反對，指取消H-4的工作權，不僅會導致生產力及競爭力的損失，還會影響美國的GDP。

而法院最終駁回這項訴訟，指國會雖然沒有明確指示國土安全部給予H-4持有人工作權利，但是《移民和國籍法》及行政部門長年的作為，都明確顯示准許這項做法，但Save Jobs USA表明有意提出上訴