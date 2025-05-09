治安改善:波特蘭汽車竊案創10年新低

（本報綜述）根據波特蘭警察局最新公布的失竊車輛統計數據，該市汽車竊盜案件近年大幅下降，2024年創下2015年以來最低紀錄，僅報告5,012件車輛失竊案，相較2020年創下的高峰（10,900件）幾乎減半。

地方檢察官瓦斯奎茲（Nathan Vasquez）在本週記者會上表示，這項成果主要歸功於汽車竊盜專責小組的努力。他指出：「這是一個極為成功的合作項目，結合了社區與執法部門的力量，有效打擊了重複作案的車竊慣犯。」

汽車竊盜專責小組由檢察官辦公室與波特蘭警局聯合組成，並與民間志工團體合作，其中包括非營利組織Stolen Cars PDX，該團體透過社群媒體協助尋回失竊車輛。

該組織的創辦人克勞福德表示，一輛失竊車往往只是犯罪行為的開端，「一個慣犯一個月可能偷30至50輛車，將其中一人繩之以法，就可能讓數十起犯罪同步減少。」

來自社區的協助也發揮關鍵作用。2023年12月，一名79歲的居民汽車被偷，她在街上發現車輛被一輛拖車載走後，親自追車並攔下對方，勇敢索回自己的車。「我告訴他，如果我的車不馬上回來，你就別想再見到陽光。」警方之後逮捕涉案男子Joseph Beard，他被確認為多起汽車竊案嫌犯。

據警方統計，自從Beard於2024年1月被捕後，波特蘭的汽車失竊數明顯下降：2023年11月537起、12月522起，至2024年1月降至436起，2月進一步下降至413起。

然而，這項有效打擊犯罪的專案小組目前卻面臨危機。由於麥魯瑪縣預算短缺，瓦斯奎茲警告該單位可能被迫解散，恐導致汽車竊案再度回升。

「我們已經看到，這樣的合作模式確實有效，民眾也支持。但如果我們現在停下來，未來恐怕又得面對回升的犯罪率，」瓦斯奎茲表示。

目前2025年首三個月的汽車失竊數據也創下歷年同期新低，展現出此項目標成果。社區與執法單位呼籲市府應儘快確保經費，延續這項對社區安全有實質貢獻的工作。