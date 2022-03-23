油價居高，多州出招：停徵燃油稅、退稅 俄勒岡州則按兵不動　怕政府收入減少

（本報綜述）由於通貨膨脹和俄烏戰爭，汽油價格居高不下，令消費者的汽油開支大增。有些州已採取措施，減低民眾負擔，這包括暫停徵收燃油稅、為居民提供汽油退稅等。但俄勒岡州至今仍未有任何行動。

根據AAA汽車會，汽油價比上星期已有稍微的回落，目前俄勒岡州的汽油，平均每加侖4.7元，華州則是4.73元，兩州的油價比上一星期下降2美仙。

在記者的查問下，布朗州長的辦公室發言人表示，至目前為止，州長未有考慮暫停徵收州汽油稅。主要原因是，未清楚暫停收稅會否真正幫到消費者，但肯定的是，州政府的收入會減少。

除此之外，州立法人員沒什麼方法可改變現時的油價。

AAA汽車會的發言人瑪麗多茲說：“最重要的是，現在在歐洲爆發了一場戰爭。 這是二戰以來最大的衝突，沒有人知道它會持續多久”；“原油是一種國際大商品，美國可以影響價格，但影響不大。 事實上，任何政府——無論是共和黨還是民主黨，任何政府都可以做的事情都是有限度的。”

AAA表示，實際收費多少，全取決於當地的加油站。

在華盛頓首府，有國會議員提出類似疫情援助金的汽油費補貼方案，在2022年任何時間當全國平均油價達到4元水平，民眾則可獲每月100元的汽油補貼，但有收入限制。亦有議員提出向汽油公司施壓，為民眾提供回扣等。但油價已有開始回落的跡象，有人質疑這些提案能否有機會在議會中討論。