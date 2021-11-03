沒工作　沒收入　也可獲得子女稅優惠 國稅局提醒您註冊截止日期是11 月15 日

（本報訊）十月份美國國稅局向全美3600萬家庭發放了總計150億美元的子女稅優惠預付款， 美國國稅局中文發言人蔡萍提醒華人社區，沒有工作、也沒有收入的家庭亦可以獲得這個福利， 如果還沒有註冊申請的家庭，請儘快到國稅局官網上註冊申請，截止日期是2021 年 11 月 15 日。

在截止日前申請註冊的家庭，將會在12月收到2021年子女稅優惠預付款的一半。

· 每6歲以下的子女，家庭可以在12月份領取1800 美元。另外一半 （1800美元） 將在明年拿到

· 每6至17歲的子女，家庭可以在12月份領取1500 美元。另外一半 （1500美元） 將在明年拿到

請使用國稅局的中文官網註冊申請：

https://www.irs.gov/zh-hans/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool

美國國稅局中文發言人蔡萍提醒新移民家庭，家長和孩子有社會安全號碼 (SSN) 才有資格領取這個福利。另外，領取子女稅優惠不會影響您的移民身份，獲得綠卡，或以後獲得移民福利的資格。移民局在認定“公眾負擔”時，不會考慮聯邦稅優惠的領取情況。