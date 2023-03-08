沃爾瑪關閉所有波特蘭分店

（本報綜述）零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)日前宣佈, 3月24日起關閉所有在波特蘭市的分店，一是在Hayden Meadows, 另一間是位於東南82街Eastport商場內，原因是這兩家的分店業績不佳。

受影響的員工共580人。

”沃爾瑪發言人表示：”要做出這個決定並不容易，我們是經過徹底的審查過程後才決定的，我們在美國擁有近5,000家門店，不幸的是，有些門店沒有達到我們的財務預期。雖然我們的基礎業務很強勁，但這些特定商店的表現並不理想。

但有消息指，沃爾瑪關門的其中一主要原因是本市店舖盜竊猖獗，令到該店損失嚴重。

就這事件，德州州長阿博特在社交媒體上揶揄波特蘭市政府沒有執法，任由賊人任意妄為。波特蘭惠勒市長隨即作出反擊，稱店舖盜竊是一個全國性的問題，而是政府正對社區安全作出歷史性的投放。

為了打擊店舖盜竊，近期警方多次出動，連同商場和店舖的職員，一起捉拿罪犯。就在上周日的一天，警方拘捕了34人，起回價值3,000元的貨物，以及7輛失車。

去年在北區的耐克直銷店就因為店舖盜竊猖狂要被逼關門，近日該店考慮重開，但要求派出警察保護,卻遭到惠勒市長拒絕。

在沃爾瑪發出關閉門店公告之前，在波特蘭的許多其它知名商店已經宣布關閉，其中的許多商店都特別提到了當地犯罪猖獗的原因。

東區的居民對沃爾瑪關門表示失望，表示從此失去一家平價商店，並希望近期頻密的打擊店舖盜竊行動，能保住其它如Target，Khol等商店。