沃爾瑪等多家連鎖超市或將取消自助結賬

(本報綜述)零售專家預測，零售犯罪不斷上升將導致像沃爾瑪和Costco這樣的大型零售商放棄自助結帳。

一位行業專家警告說，沃爾瑪將在不久的將來取消自助結帳。「我認為，我們很快就會看到自助結帳的消亡，」食品行業分析師菲爾·倫佩特說。

自助結帳始於80年代末，自2000年代以來，在沃爾瑪等商店變得越來越受歡迎，該公司預計到2025年將有65%的服務由自助結賬設備提供。

然而，一些商店聲稱，自動結帳鼓勵盜竊，盡管沃爾瑪的工作人員在自助結帳設備附近携帶秘密裝置以防止偷竊也無濟於事。

自助結帳一直在客戶中獲得褒貶不一的評價 。雖然有些人表示，自助結賬時不必與員工互動，十分喜歡這一點；但也有顧客表示了對技術故障的沮喪。

自新冠大流行以來，大型零售商報告了零售犯罪的增加，越來越多的零售商不得不將稍貴重商品鎖在亞克力門後。然而，犯罪專家指出，公司圍繞組織性零售盜竊制造的道德恐慌具有周期性。儘管像Walgreens和沃爾瑪這樣的公司的首席執行官聲稱失竊每年造成他們1000億美元的損失，但也有業內人士認為他們是在認誇大其辭。

目前，波特蘭的多家Safeway商店已經在自助結帳處安裝了安全閘門。只有在在顧客掃描購物收據後，安全門才會打開。這一措施在英國已經被廣泛使用，並且有可能在美國變得更加普遍。