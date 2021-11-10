

俄勒岡州的汽車牌照費、臨時行車證和車主證明（Title）申請費等都將在明年 1 月 1 日起加價，大多數車主證明加 3 元，而兩年的汽車牌照費加 4 元。

此次加價是州議會於 2017 年通過的交通投資計劃，分四期加價中的第三期。最後一期定於 2024 年 1 月。

在 1 月 1 日或之後到期的汽車牌照，即使民眾在年底之前更新，均需支付新費用。 根據俄勒岡州運輸局的新聞稿，俄勒岡州車管局（DMV）已開始寄出更新費用的續訂提醒。

現時，傳統汽油和混合動力汽車的兩年註冊費從 122 美元到 152 美元不等，加價 4元後，則是 126元至 156元。

至於車主證明，目前從 98 元到 113 元不等，加價 3元後，新收費由101 元至 116元。

全電動汽車則視乎車主有否參加OReGO項目而有不同的收費，該計劃是從不用汽油的汽車車主要付費來抵消政府因此而損失的汽油稅收入。

按所行里數付費的OReGO項目未受加價影響，仍然維持在每兩年付費172元。至於現時非常受歡迎的電動車，如不在OReGO項目內的，每兩年的牌照費將由306元升到316元，而車主證則由187元加至192元。

據州運輸局稱，增加的資金將用於各種計劃，包括改善學校周圍的安全、為橋樑和道路加強防地震設施、減少道路擁堵和改善各城市的街道。